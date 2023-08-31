شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الحوار الوطنى تعلن جدول جلسات الأسبوع السادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة الحوار الوطنى، جدول جلسات الحوار للأسبوع السادس، والتى تنعقد فى الفترة من الأحد الموافق 3 سبتمبر إلى الخميس 7 سبتمبر 2023 .

يأتي ذلك بعد الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني ورفعها لرئيس الجمهورية، ويعاود الحوار الوطنى ليستكمل مسيرته و الاجتماع الأسبوع المقبل لاستمرار مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع".