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إدارة الحوار الوطنى تعلن جدول جلسات الأسبوع السادس

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة الحوار الوطنى، جدول جلسات الحوار للأسبوع السادس، والتى تنعقد فى الفترة من الأحد الموافق 3 سبتمبر إلى الخميس 7 سبتمبر 2023 .

يأتي ذلك بعد الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني ورفعها لرئيس الجمهورية، ويعاود الحوار الوطنى ليستكمل مسيرته و الاجتماع الأسبوع المقبل لاستمرار مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع".

 

 

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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