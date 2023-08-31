"فى عيون الفرعون".. على شاشة "الوثائقية" سبتمبر المقبل

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة "الوثائقية" عرضها، خلال شهر سبتمبر2023، الفيلم الوثائقي "في عيون الفرعون"، الذى يوثق عددًا من الرحلات الأثرية الاستكشافية الكبرى فى مصر، ومنها رحلة المستكشف الإنجليزى هوارد كارتر، الذى نجح فى اكتشاف القناع الفرعونى الأكثر بهاءً للملك توت عنخ آمون عام 1922.

كما يوثق الفيلم رحلة إحدى البعثات الأثرية الفرنسية فى صحراء الأقصر، التى أزاحت الستار عن مقبرة "تى تى 33"، المكونة من اثنتين وعشرين غرفة موزعة على ثلاثة طوابق، والتى تعد إحدى أهم الاكتشافات الفرعونية فى القرن التاسع عشر.