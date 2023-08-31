شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل وحدتى المتابعة وشئون فروع مجلس الدولة على مستوى الجمهورية.. بالأسماء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجاء تشكيلها كالتالى:-
أولا: وحدة المتابعة:
المستشار محمد فاروق موسى- نائب رئيس مجلس الدولة.
المستشار محمد أحمد عبد الوهاب –نائب رئيس مجلس الدولة
المستشار أحمد على صالح – نائب رئيس مجلس الدولة
المستشار السيد عزت عبد النعيم – نائب رئيس مجلس الدولة
المستشار سالم السيد محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
المستشار توفيق يحيي توفيق – وكيل مجلس الدولة
المستشار مينا رابح رتيب – وكيل مجلس الدولة
ثانيا: أعضاء متابعة شئون الفروع:
المستشار عصام على عبد اللطيف –فرع المنوفية
المستشار أحمد شريف حسين –فرع الإسكندرية.
المستشار تامر أبراهيم على – شئون فرع الدقهلية.
المستشار محمد عبد الرؤؤف عبد الكريم – متابعة فرع كفر الشيخ.
المستشار محمد أحمد حراز – متابعة فرع الإسماعيلية.
المستشار احمد جابر عبد العظيم – شئون فرع بنى سويف.
المستشار أحمد محمد إبراهيم – فرع القليوبية.
المستشار أحمد محمد السيد – فرع أسيوط.
المستشار طه أبو الحسين عبد السيد – فرع البحيرة.
المستشار حسام علاء الدين – فرع دمياط.
المستشار خالد أحمد الشحات – فرع العباسية.
المستشار يوسف محمد جمال – و فرع بورسعيد.
المستشار محمد أحمد عبد التواب – فرع الفيوم.
المستشار أحمد محمود زلط – فرع الغربية.
المستشار محمد أنور السادات – فرع سوهاج.
المستشار حمادة حماد على – فرع الشرقية.
المستشار كريم على محمد – فرع المنيا.
المستشار مصطفى احمد عبد الفتاح – فرع الإسكندرية.
المستشار بيشوى خلف عبده – فرع البحر الأحمر.
المستشار عمرو محمد على – فرع اسوان.
المستشار أحمد محمد حافظ – فرع الأقصر.
المستشار عبد الكريم محمد على – فرع قنا.
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