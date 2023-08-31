شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل وحدتى المتابعة وشئون فروع مجلس الدولة على مستوى الجمهورية.. بالأسماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجاء تشكيلها كالتالى:- أولا: وحدة المتابعة: المستشار محمد فاروق موسى- نائب رئيس مجلس الدولة. المستشار محمد أحمد عبد الوهاب –نائب رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد على صالح – نائب رئيس مجلس الدولة المستشار السيد عزت عبد النعيم – نائب رئيس مجلس الدولة المستشار سالم السيد محمد – نائب رئيس مجلس الدولة المستشار توفيق يحيي توفيق – وكيل مجلس الدولة المستشار مينا رابح رتيب – وكيل مجلس الدولة ثانيا: أعضاء متابعة شئون الفروع: المستشار عصام على عبد اللطيف –فرع المنوفية المستشار أحمد شريف حسين –فرع الإسكندرية. المستشار تامر أبراهيم على – شئون فرع الدقهلية. المستشار محمد عبد الرؤؤف عبد الكريم – متابعة فرع كفر الشيخ. المستشار محمد أحمد حراز – متابعة فرع الإسماعيلية. المستشار احمد جابر عبد العظيم – شئون فرع بنى سويف. المستشار أحمد محمد إبراهيم – فرع القليوبية. المستشار أحمد محمد السيد – فرع أسيوط. المستشار طه أبو الحسين عبد السيد – فرع البحيرة. المستشار حسام علاء الدين – فرع دمياط. المستشار خالد أحمد الشحات – فرع العباسية. المستشار يوسف محمد جمال – و فرع بورسعيد. المستشار محمد أحمد عبد التواب – فرع الفيوم. المستشار أحمد محمود زلط – فرع الغربية. المستشار محمد أنور السادات – فرع سوهاج. المستشار حمادة حماد على – فرع الشرقية. المستشار كريم على محمد – فرع المنيا. المستشار مصطفى احمد عبد الفتاح – فرع الإسكندرية. المستشار بيشوى خلف عبده – فرع البحر الأحمر. المستشار عمرو محمد على – فرع اسوان. المستشار أحمد محمد حافظ – فرع الأقصر. المستشار عبد الكريم محمد على – فرع قنا.

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