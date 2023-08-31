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تشكيل وحدتى المتابعة وشئون فروع مجلس الدولة على مستوى الجمهورية.. بالأسماء

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القاهرة - سامية سيد - وجاء تشكيلها كالتالى:- 

 

أولا: وحدة المتابعة:

المستشار محمد فاروق موسى- نائب رئيس مجلس الدولة.

المستشار محمد أحمد عبد الوهاب –نائب رئيس مجلس الدولة

المستشار أحمد على صالح – نائب رئيس مجلس الدولة

المستشار السيد عزت عبد النعيم – نائب رئيس مجلس الدولة

المستشار سالم السيد محمد – نائب رئيس مجلس الدولة

المستشار توفيق يحيي توفيق – وكيل مجلس الدولة

المستشار مينا رابح رتيب – وكيل مجلس الدولة

 

ثانيا: أعضاء متابعة شئون الفروع:

المستشار عصام على عبد اللطيف –فرع المنوفية

المستشار أحمد شريف حسين –فرع الإسكندرية.

المستشار تامر أبراهيم على – شئون فرع الدقهلية.

المستشار محمد عبد الرؤؤف عبد الكريم – متابعة فرع كفر الشيخ.

المستشار محمد أحمد حراز – متابعة فرع الإسماعيلية.

المستشار احمد جابر عبد العظيم – شئون فرع بنى سويف.

المستشار أحمد محمد إبراهيم – فرع القليوبية.

المستشار أحمد محمد السيد – فرع أسيوط.

المستشار طه أبو الحسين عبد السيد – فرع البحيرة.

المستشار حسام علاء الدين – فرع دمياط.

المستشار خالد أحمد الشحات – فرع العباسية.

المستشار يوسف محمد جمال – و فرع بورسعيد.

المستشار محمد أحمد عبد التواب – فرع الفيوم.

المستشار أحمد محمود زلط – فرع الغربية.

المستشار محمد أنور السادات – فرع سوهاج.

المستشار حمادة حماد على – فرع الشرقية.

المستشار كريم على محمد – فرع المنيا.

المستشار مصطفى احمد عبد الفتاح – فرع الإسكندرية.

المستشار بيشوى خلف عبده – فرع البحر الأحمر.

المستشار عمرو محمد على – فرع اسوان.

المستشار أحمد محمد حافظ – فرع الأقصر.

المستشار عبد الكريم محمد على – فرع قنا.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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