شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزارة التموين تطرح حلوى المولد بأسعار مخفضة 25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أعلن اللواء عصام البديوى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تطوير مصنع "فينوس" للحلويات والعصائر التابع للشركة ضمن خطة تطويرية شاملة للمصنع بتكلفة استثمارية بلغت نحو 50 مليون جنيه.

وأشار البديوى، إلى ان المرحلة الأولى بتكلفة 13.8 مليون جنيه تضمنت تطوير خطوط انتاج العصائر والمربات، لتزيد الطاقة من 800 إلى 1000 طن لتبلغ حاليا 2500 طن سنويا، لافتا إلى أنه من المستهدف الوصول بطاقة 3000 طن سنويا، كما أن المرحلة الثانية من الخطة بتكلفة 30 مليون جنيه لزيادة حجم الطاقة الانتاجية من الحلاوة الطحينة لتبلغ 4000 طن سنويا، فيما تتضمن المرحلة الثالثة تطوير خطوط انتاج البسكويت لتتضمن انواع مختلفة بتكلفة 6.2 مليون جنيه.

وأضاف اللواء عصام البديوى أن المصنع سيقوم بطرح حلوى المولد في المنافذ التابعة له بأسعار منخفضة بنحو 25% مقارنة بنظيرتها في الأسواق، لافتا إلى أنه سيتم طرح علب بأوزان تتراوح من كيلوجرام إلى 5 كيلوجرامات وبأسعار تبدأ من 85 حنيها للكيلو جرام حسب مكونات العلبة.. فيما يلى موجز لأهم الأنباء.

11 يناير.. أولى جلسات طعن سفاح الجيزة على حكم إعدامه

حددت محكمة النقض، أولى جلسات نظر طعنين للمتهم قذافي فراج عبد العاطي، المعروف إعلاميا بـ "سفاح الجيزة"، على حكمين صادرين ضده بالإعدام فى قضيتى قتل عمد، يومي 11 يناير و26 فبراير من عام 2024 .

كان المستشار حماده الصاوى النائب العام، قد أمر في 1 فبراير ا2021، بإحالة المتهم "قذافي فراج"، إلى "محكمة الجنايات"، في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة، هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

30 سبتمبر آخر موعد لالتحاق الطلاب العائدين من روسيا والسودان بالجامعات

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بسرعة الاستجابة لمناشدات الطلاب العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الذين لم يتمكنوا حتى الآن من تقديم أوراقهم للالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

وأعلن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أنه تم مخاطبة الجامعات الخاصة والأهلية باستمرار فتح الباب أمام الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الذين لم يتم استلام أوراقهم حتى الآن، لإتاحة الفرصة أمامهم للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، شريطة استيفاء كافة الشروط والضوابط التي أقرها مجلسا الجامعات الخاصة والأهلية في هذا الشأن، مع دمج هؤلاء الطلاب في امتحانات تحديد المستوى المزمع عقدها خلال شهر سبتمبر أو مواعيد امتحانات تحديد مُستوى أخرى لو تطلب الأمر ذلك.

التموين: مفاوضات مع شركة ألمانية لإنشاء مصنع للورق من "مصاصة القصب"

أعلن اللواء عصام البديوى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يجري الآن مفاوضات مع شركة ألمانية للدخول في شراكة لانشاء مصنع لإنتاج كافة أنواع الورق من مصاصة البجاس و أن المصنع سيقام على مساحة 60 فدان في منطقة نجع حمادي بمحافظة قنا باستثمارات تتراوح من 4 إلى 5 مليارات جنيه، لافتا إلى مدة إنشاء المصنع تتراوح عام ونصف إلى عامين.

واضاف اللواء عصام البديوى فى تصريحات اليوم إنه جاري المفاوضات مع إحدى الشركات العالمية لإنشاء مصنع لانتاج الباي إيثانول والذي يستخدم في خلط البنزين لتقليل الانبعاثات الكربونية وأنه من المقرر إقامة المصنع في كوم امبو بمحافظة أسوان ، على مساحة 50 ألف فدان وبتكلفة استثمارية تقدر بنحو 3.5 مليارات جنيه كما أنه من المقرر أيضا أن يتم بدء تنفيذ المصنع في شهر ديسمبر، ويستغرق التنفيذ مابين 18 شهر إلى 24 شهر، حيث من المتوقع أن تكون الطاقات الإنتاجية تقدر بنحو 62 مليون لتر سنويا.

إدارة الحوار الوطنى تعلن جدول جلسات الأسبوع السادس

أعلنت إدارة الحوار الوطنى، جدول جلسات الحوار للأسبوع السادس، والتى تنعقد فى الفترة من الأحد الموافق 3 سبتمبر إلى الخميس 7 سبتمبر 2023 .

يأتي ذلك بعد الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني ورفعها لرئيس الجمهورية، ويعاود الحوار الوطنى ليستكمل مسيرته و الاجتماع الأسبوع المقبل لاستمرار مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع".

وزير التعليم يوجه بالانتهاء من الاستعدادات المبكرة للعام الدراسى الجديد

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، اجتماعًا مع قيادات مديرية التربية والتعليم ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديرى المراحل النوعية، وموجهين العموم للمواد الدراسية، بمحافظة مطروح، بمقر ديوان عام المحافظة؛ وذلك لاستعراض الآليات والإجراءات التنفيذية الخاصة بتطوير العملية التعليمية، والاطمئنان على الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024.

جاء ذلك بحضور الدكتور اللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وعمرو شحاته مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بزيارة محافظة مطروح، مؤكدًا أن اللواء خالد شعيب لا يألوا جهدًا في تقديم كافة سبل الدعم للمنظومة التعليمية بالمحافظة.

رئيس الوزراء يُصدر قرارًا بتحصيل رسوم الإقامة من الأجانب بالدولار إصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة. ووفقًا للقرار أيضًا، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية. أسعار الذهب تنخفض 10جنيهات وعيار 21 يهبط إلى 2200 جنيه

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس هبوطا بـ 10 جنيهات قبل قليل، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2200 جنيه للجرام مع استمرار صعود سعر الذهب في البورصة العالمية إلي مستوي 1936 دولار.

أسعار الذهب اليوم:



عيار 24 يسجل 2514 جنيها.

عيار 21 يسجل 2200 جنيه.

عيار 18 يسجل 1886 جنيها.

الجنيه الذهب 17600 جنيه.

حماية المنافسة: تحريك دعوى جنائية ضد14شركة عاملة بتصنيع الألومنيوم

الشركات خالفت القانون واتفقت فيما بينها على زيادة وتثبيت الأسعار باجتماع داخل أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت المخالفة وتحريك الدعوى الجنائية ضد 14 شركة من الشركات العاملة في سوق تصنيع قطاعات الألومنيوم لمخالفتهم قانون حماية المنافسة بالاتفاق فيما بينهم على زيادة وتثبيت أسعار منتجات الألومنيوم.

التعليم توجه بحصر الطلاب ذوى الهمم لتيسير حصولهم على بطاقة إثبات الإعاقة

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطاباً للمديريات التعليمية بشأن طلب وزارة التضامن الاجتماعي بحصر الطلاب والطالبات من ذوى الإعاقة بالمدارس الحكومية والخاصة والدامجة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير حصولهم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات التعليمية بالتعاون مع قسم الإحصاء بسرعة موافاة الإدارة العامة للتربية الخاصة بالوزارة بملف أكسل يحتوى على البيانات المطلوبة، وتشمل بيانات طلاب مدارس التربية الخاصة والفصول الملحقة بمدارس التعليم العام فى موعد غايته الأحد 3 سبتمبر المقبل ، بيانات الطلاب المدمجين بكافة المدارس الرسمية والخاصة والحكومية والفنية فى موعد غايته الأحد 10 سبتمبر 2023.

وزير دفاع بريطانيا يستقيل بـ"رسالة وداع".. ويؤكد: أسعى لاستثمار حياة أهملتها

قدّم وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الخميس، استقالته إلى رئيس الحكومة ريشى سوناك، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة جارديان البريطانية فى نبأ عاجل منذ قليل.

ووعد والاس، رئيس الوزراء البريطانى ريشي سوناك بتقديم كامل دعمه وبشكل مستمر، مؤكداً فى رسالة الاستقالة التى ودع بها الحكومة أنه "سيتنحى للاستثمار فى أجزاء من الحياة التى أهملها، ويكتشف فرص جديدة".