شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من 20 ألف وحدة سكنية لموظفى العاصمة الإدارية بمدينة بدر مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، إن مدينة بدر تحظى بالمشروع السكني الضخم لموظفي العاصمة الإدارية، وهذا المشروع يساعد على التنمية بالمدينة ويتكون من ثلاث مراحل.

وأضاف عمار مندور، في لقاء مع مراسل برنامج "اليوم" المذاع عبر قناة dmc، أن المواطن الذى ينتقل للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة يجرى توفير سكن ملائم له بمدينة بدر الأقرب إلى العاصمة الإدارية، موضحا: "المرحلة الأولى بالمشروع تضم 8024 وحدة سكنية، وجرى الانتهاء منها تماما كاملة المرافق والتشطيبات والخدمات واللاند سكيب، وتم تسليمهم لجهات التشغيل، وحتى هذه اللحظة سلمنا 5300 وحدة للمواطنين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية".

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من المشروع، تضم 4704 وحدة سكنية بواقع 196 عمارة سكنية، وتم الانتهاء من 2400 وحدة سكنية كاملة وبنهاية شهر أكتوبر المقبل سيجرى الانتهاء من باقي الوحدات، أما المرحلة الثالثة فوصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 63% بواقع 295 عمارة، بعدد 7080 وحدية سكنية، ليكون إجمالي سكن موظفي العاصمة الإدارية بمراحلها الثلاثة 20808 وحدة سكنية، سيجرى الانتهاء منها في شهر مارس المقبل.