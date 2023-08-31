أحزاب مصر: نثق بقيادة الرئيس السيسى لمسيرة المشروع الوطنى.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - عقدت «الخليج 365» ندوة ضمن سلسلة من الندوات لمناقشة استعداد الأحزاب للانتخابات الرئاسية حضرها قيادات وممثلون عن الأحزاب والقوى السياسية على رأسهم النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم بالحزب، والمهندس حسام الخولى نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالشيوخ.

كما استضافت «الخليج 365» النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، والنائب عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطى وعضو المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية، والنائب علاء عصام عضو مجلس النواب أمين شباب حزب التجمع وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والنائب نادر مصطفى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، حيث أجمع المشاركون على ثقتهم فى قيادة الرئيس السيسى لسفينة الوطن فى مواجهة التحديات استمرارا لقيادته لمصر فى واحدة من أخطر مراحلها التاريخية.



أحزاب مصر نثق بقيادة الرئيس السيسى لمسيرة المشروع الوطنى



المهندس حسام الخولى



النائب أحمد عبد الجواد



تيسير مطر



عفت السادات



علاء عصام