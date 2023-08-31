شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق فعاليات "المشروع الثقافى" لأهالى الإسكان البديل بروضة أكتوبر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت محافظة الجيزة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، فعاليات "المشروع الثقافي" بمنطقة روضة أكتوبر لتأهيل الأطفال والطلاب من أبناء الأسر من أهالى الإسكان البديل بالمحافظة، وذلك تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتابعت هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون المجتمع وتنمية البيئة فعاليات المشروع والذي يأي فى إطار خطة الدولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين سبل معيشتهم وتوفير مستوى جودة الحياة الذى يليق بهم.

واشارت نائب المحافظ إلى أن المشروع شمل العديد من الفعاليات والتى تضمنت ورش برمجة كمبيوتر و تصنيع عرائس وتأليف قصة ومسرح إلى جانب عقد عدد من ندوات الحكى لتعليم المشاركين قيم الأخلاق والسلوك الحسن من خلال عروض الأراجوز.

يُذكر أن هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، يرافقها أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم، تفقدت أمس الأربعاء، مدرسة سميرة موسى للتعليم الأساسي بمساكن روضة أكتوبر، للوقوف على التجهيزات الجارية لتأهيل الفصول ورفع كفاءتها وخطه الصيانات لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن التجهيزات تأتي ضمن خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات التعليمية ورفع كفاءة المدارس تنفيذاً للتوجيهات الصادرة بشأن توفير سبل العيش الكريم للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم والخدمات المقدمة لهم و على رأسها التعليم.