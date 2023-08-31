شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية المفتوحة بمصر تناقش مشروعات تخرج لطلاب "الإعلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت كلية الإعلام في الجامعة العربية المفتوحة في مصر، مشروعات تخرج طلاب أقسام الكلية الثلاث: الإعلام الإلكتروني، الإذاعة والتليفزيون، والعلاقات العامة والإعلان، بحضور ورعاية رئيس الجامعة بالقاهرة الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم السابق، وإشراف الدكتورة نرمين خضر عميدة الكلية، والعميد المركزي لكليات الإعلام بالجامعة.

وقدم طلاب قسم الإعلام الإلكتروني مشروعا مميزا هو "بادر" الذي يعد منصة متخصصة تسلط الضوء على مجموعة من المبادرات الفردية والمجتمعية الملهمة، التي تشجع على العمل العام والتطوعي في مختلف نواحي الحياة في مصر، وتشجع الأفراد ومنظمات المجتمع المدني على تقديم المزيد من هذه المبادرات.

تم تنفيذ المشروع تحت إشراف الكاتب الصحفي كارم محمود، السكرتير العام الأسبق لنقابة الصحفيين والأمين العام المساعد لاتحاد الصحفيين العرب.

بينما قدم طلاب قسم الإذاعة والتليفزيون مشروعين مميزين، أشرف عليهما الدكتور سامح خشبة- الأستاذ المساعد بالقسم، الأول بعنوان "سونا".. ويتناول المسيرة الثرية للفنانة الكبيرة الراحلة "شادية"، وما تركته من أعمال فنية عظيمة في مجالي التمثيل أو الغناء. والمشروع الثاني "تريند ع الهوا"، وهو فكرة لبرنامج إذاعي يناقش قضية التسابق على "التريند"، ويركز على كيفية استغلال الجوانب الإيجابية لهذه القضية.. واستبعاد الجانب السلبي.

وفي قسم العلاقات العامة والإعلان، قدم الطلاب مشروعين: الأول بعنوان "طوف وشوف" أشرف عليه الدكتور أحمد عبدالسلام- الأستاذ المساعد بالقسم، وقدم جولة ثرية ومشوقة في عدد كبير من أهم المتاحف والمعالم الأثرية المصرية. والمشروع الثاني بعنوان "طريقك للحماية الإلكترونية"، وأشرفت عليه الدكتورة إيمان أسامة، وتناول موضوعا مهما عن أساليب الابتزاز الإلكتروني، وكيفية الحماية من الجرائم التي ترتكب عن طريق الإنترنت.

وفي كلمته الافتتاحية لحفل مناقشة مشروعات التخرج، أعرب الدكتور محمود أبو النصر، رئيس الجامعة العربية المفتوحة بمصر، عن سعادته بالمستوى المتميز لمشروعات الطلاب.

وكرم الدكتور أبوالنصر أعضاء لجنة التحكيم، بمنحهم "درع الجامعة"، مشيرا إلى إن مشاركة كوكبة من خبراء الإعلام بمختلف فروعه في اللجنة "فرصة عظيمة لاستفادة طلاب الجامعة من خبراتهم الواسعة في مجالات العمل الإعلامي كافة”.

وأشاد ابو النصر بالمستوى الرائع الذي وصل إليه طلاب كلية الإعلام بالجامعة في مشروعاتهم، ما يعكس التدريب العملي رفيع المستوى الذي يتلقاه الطلاب.

ووجه أبو النصر” شكره إلى عميدة كلية الإعلام الدكتورة نرمين خضر، منوها بما تبذله من جهود في سبيل الارتقاء بالعملية التدريسية والتدريبية بالكلية.

من جانبها، أكدت الدكتورة نرمين خضر، عميد الكلية أن المستوى المميز الذي ظهر عليه طلاب الكلية في مشروعات تخرجهم "يعكس ما تعلموه واكتسبوه من معارف ومهارات، مكنتهم من مسايرة التطور التكنولوجي في سوق العمل الإعلامي".

وأضافت أن كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة أعدت لائحة جديدة لأقسامها الثلاث، تستهدف سد الفجوة بين النظرية والتطبيق في مجال الإعلام، وتضمن تأهيل الطلاب معرفيًّا ومهنيًّا، وتدريبهم على أحدث التقنيات في مختلف مجالات الإعلام والصحافة الرقمية.

ضمت لجنة التحكيم كلا من: الفنان القدير أحمد سلامة، والاعلامي الكبير محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، والخبير الإعلاني الدكتور جلال زكي المحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والكاتب الصحفي والخبير الإعلامي خالد البرماوي، والخبير الإعلاني محمد ماهر مدير عام إحدى وكالات الإعلان الكبرى.

وفي تعليقها على المشروعات، أشادت لجنة التحكيم بالجهد المبذول من الطلاب في تنفيذ المشروعات، واعتمادهم على التكنولوجيا الحديثة ووسائل الإعلام الجديد، وتناولهم قضايا مجتمعية بالغة الأهمية.