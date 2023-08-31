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أسعار مستلزمات المدارس بمكاتب الفجالة.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365، أسعار مستلزمات المدارس بمكاتب الفجالة، وذلك بالتزامن مع اقتراب بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس والجامعات. 

 

- سعر دستة كشكول "10" 60 ورقة بـ55 و60 جنيها. 

- سعر دستة الكراسة "20" بـ65 جنيها. 

- دستة قلم رصاص 12 قلما من 10 و 15 جنيها حتى 65 جنيها حسب الخامة. 

- دستة قلم جاف 12 قلما تبدأ من 25 و30 جنيها وترتفع حسب خامة القلم. 

- القلم الرصاص الجديد "مش بيخلص" أسعاره من 20 لـ25 جنيها، بأشكال مختلفة. 

- يبدأ سعر الـ"لانش بوكس" من 15 جنيها حتى 150 جنيها. 

- المقلمة من 9 جنيهات حتى 200 جنيه. 

- الشنط ذات جودة مقبولة بـ200 جنيه. 

- يوجد شنط بخامة مقبولة بـ100 جنيه. 

يوجد تخفيضات على الكتب الخارجية تبدأ من 10 % وتزيد مع زيادة عدد الكتب المباعة. 

 

أسعار مستلزمات المدارس بمكاتب الفجالة.. إنفوجراف
أسعار مستلزمات المدارس بمكاتب الفجالة

 

أسعار مستلزمات المدارس بمكاتب الفجالة.. إنفوجراف (2)
أسعار مستلزمات المدارس بمكاتب الفجالة

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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