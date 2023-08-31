شكرا لقرائتكم خبر عن التجديد للدكتورة سحر حسانى عميدًا لمعهد الدراسات الأفروآسيوية بجامعة القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، قرارًا بتجديد تكليف الدكتورة سحر حساني بربري عبدالله، للقيام بعمل عميد معهد الدراسات الأفروآسيوية بجامعة قناة السويس لمدة سنة جديدة. المؤهلات العلمية للدكتورة سحر حساني: – درجة ليسانس الآداب بتقدير جيد جدًا - كلية الآداب - جامعة حلوان عام 1999. – درجة الماجستير في علم الاجتماع بتقدير امتياز - كلية الآداب- جامعة حلوان عام 2004. – درجة الدكتوراه في علم الاجتماع بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى - كلية الآداب - جامعة قناة السويس عام 2009. – درجة أستاذ مساعد علم الاجتماع بتاريخ 21/1/2015. – درجة أستاذ علم الاجتماع من 26-2-2020 التدرج الوظيفي للدكتورة سحر حساني: – باحث بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية 2000 -2003 . – معيد بكلية التربية ببورسعيد - قسم العلوم الاجتماعية - جامعة قناة السويس 2003-2004. – مدرس مساعد بقسم علم الاجتماع - كلية الآداب بالإسماعيلية- جامعة قناة السويس 2004-2009. – مدرس بقسم الاجتماع - كلية الآداب بالإسماعيلية -جامعة قناة السويس من 2009 حتى 30/12/2013. – أستاذ مساعد علم الاجتماع بتاريخ 21/1/2015. -أستاذ علم الاجتماع بتاريخ 26/2/2020. – قائم بأعمال رئيس قسم علم الاجتماع من 1/8/2016. – مدير وحدة الدعم الأكاديمي- كلية الآداب بالإسماعيلية - جامعة قناة السويس. – رئيس لجنة التحليل الإحصائي بوحدة القياس والتقويم - كلية الآداب بالإسماعيلية -جامعة قناة السويس. – منسق كلية الآداب بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة قناة السويس. -القائم بأعمال وكيل كلية الآداب والعلوم الإنسانية لشئون الدراسات العليا والبحوث. – الجوائز: الفوز في المسابقة العامية لتأليف كتاب في مجال تنمية الشباب: الدورة الأولي: 2016-2017) عن كتاب: (نحو صياغة خطة شاملة لتنمية الشباب) 2017. الفوز بجائزة الملك عبد العزيز للبحوث العلمية في قضايا الطفولة والتنمية بدورتها الأولي تحت عنوان "التنشئة والمواطنة" – المجلس العربي للطفولة والتنمية -2019.

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