شكرا لقرائتكم خبر عن مدير وحدة شهادة النيل تكشف استعدادات المدارس للعام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة أمانى الفار، مدير وحدة شهادة النيل الدولية بوزارة التربية والتعليم العضو والرئيس التنفيذي لشركة مصر للإدارة التعليمية، استعدادات مدارس النيل للعام الدراسى الجديد، موضحة أن الدراسة تبدأ في مدارس النيل 3 سبتمبر 2023، لبعض الصفوف الدراسية على أن تنتظم الدراسة في جميع الصفوف الدراسية 13 من نفس الشهر.

وأضافت الدكتورة أمانى الفار في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس وتدريب المعلمين، كما تم وضع برنامج لاستقبال الأطفال في رياض الأطفال بأول يوم للعام الدراسى الجديد، كما تم التنسيق مع المسئولين عن توريد الكتب المدرسية لتصل إلى الطلاب في الأسبوع الأول من بدء العام الدراسى الجديد وبحد أقصى الأسبوع الثانى من بدء الدراسة بالعام الدراسى 2023، كما أنه تم البدء منذ أسبوعين في توزيع الزى المدرسى على أولياء الأمور.

وأشارت الدكتورة أمانى الفار إلى أنه تم إعلان خطة العمل والخريطة الزمنية للدراسة بمدارس النيل الدولية، كما تم التنسيق لمواعيد الامتحانات، حيث تم الاتفاق مع هيئة Cambridge، على الخطة الأكاديمية للمدارس والتجهيز لامتحانات آخر العام ووضع الامتحانات للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى لأنها تحتاج إلى وقت كبير للإعداد والمراجعة.

وشددت الدكتورة أمانى الفار على أن هناك استعدادات مكثفة لجميع العاملين والقائمين على مدارس النيل المصرية، لاستقبال العام الدراسى الجديد، قائلة: "يوميا يبدأ العمل من السابعة صباحا"، متابعة: "لدينا 14 مدرسة للنيل بها 10 آلاف طالب وطالبة وهناك إقبال كبير على الالتحاق بمدارس النيل نتيجة لما حققته من نجاح كبير، وسوف تدخل مراحل جديدة في مدرستى الشروق والياسمين الخدمة، حيث يدخل الصف الأول الثانوى في المدرستين الخدمة مع انطلاق العام الدراسى الجديد، على أن تدخل 4 مدارس جديدة الخدمة مع حلول العام الدراسى 2024،2025، وهى فروع بدر وأكتوبر والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة".

وأوضحت مدير وحدة شهادة النيل الدولية بوزارة التربية والتعليم والعضو والرئيس التنفيذي لشركة مصر للإدارة التعليمية، أنه تم التنبيه على ضرورة تحية العلم وترديد النشيد الوطنى أثناء طابور الصباح، مع الترحيب بالطلاب في أول يوم وحسهم على الانضباط وتوعيتهم بالمشروعات القومية للدولة المصرية وخاصة المرتبطة بالتعليم والتي من بينها مدارس النيل التي يدرس فيها الطلاب، قائلة: هؤلاء الطلاب هم قادة المستقبل فيجب توعيتهم بإنجازات الدولة. وأكدت أنه تم توجيه المدارس في جميع الفروع بتغيير علم مصر ووضع أعلام جديدة في جميع الفروع.

وعن مصروفات kg1 بمدارس النيل المصرية الدولية، أوضحت الدكتورة أمانى أن المدارس ملتزمة بالنسبة المقررة وهى 7%، حيث وصلت مصروفات مدارس القاهرة والجيزة 42 ألف جنيه، و25 ألف لمدارس محافظات الصعيد، و30 ألف جنيه لمدارس الوجه البحرى.