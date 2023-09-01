شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 1/9/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.



مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:01 ص

موعد صلاة الظهر 12:55 ص

موعد صلاة العصر 30: 4

موعد صلاة المغرب 7:20 م

موعد صلاة العشاء 8:39





مواقيت الصلاة فى الإسكندرية وقت صلاة الفجر 5:04 ص

موعد صلاة الظهر 1:00

موعد صلاة العصر 4:35

موعد صلاة المغرب 7:25 م

موعد صلاة العشاء 8:46 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:56

موعد صلاة الظهر 12:51 م

موعد صلاة العصر 4:26 م

موعد صلاة المغرب 7:17 م

موعد صلاة العشاء 8:36 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:53

وقت صلاة الظهر 12:43

موعد صلاة العصر 4:15 م

وقت صلاة المغرب 7:06 م

وقت صلاة العشاء 8:23 م.



مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:04 ص

موعد صلاة الظهر 12:49 ص

موعد صلاة العصر 19: 4

موعد صلاة المغرب 7:11 م

موعد صلاة العشاء 8:25