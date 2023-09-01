شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه المدارس الدولية بالالتزام بالمصروفات المقررة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انطلاق الدراسة بالمدارس الدولية بداية من نهاية أغسطس 2023، على أن يتم إخطار الوزارة بالمواعيد التي تحددها كل مدرسة، كما شددت الوزارة على تحية العلم وترديد النشيد الوطنى وتنفيذ مراسم طابور الصباح بشكل يومى، وتوعية الطلاب بأهمية المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، كما أنه سيتم بدء استقبال الطلاب بالمدارس الرسمية الدولية الحكومية ips خلال سبتمبر 2023، حسب ترتيب جداول الحضور للصفوف الدراسية على مستوى الـ"20 مدرسة رسمية دولية".

وأوضحت الوزارة أنه تم دعم المدارس الرسمية الدولية بمعلمين، حيث توجد مدارس في حاجة إلى أعضاء هيئة تدريس لتحقيق الاستقرار الكامل في العام الدراسى الجديد، مؤكدة أنه تم توجيه المدارس سواء الرسمية الدولية أو الدولية الخاصة بضرورة الالتزام بالمصروفات المقررة والزيادة الطبيعية، خاصة بعد أن تم منح المدارس الدولية والخاصة قرارا بزيادة الكثافة 10%، على أن تلتزم المدارس الخاصة بموعد بدء الدراسة 30 سبتمبر 2023.

وقالت مصادر مسئولة إن عدد المدارس الدولية الخاصة وصلت لقرابة 1000 مدرسة تمنح شهادات مختلفة منها البكالوريا والشهادة البريطانية، إضافة إلى الشهادة الألمانية والكندية والدبلومة الأمريكية وهى الأشهر ومناهج هذه المدارس مقررات دولية تقوم بالوزارة بمراجعتها من قبل المتخصصين، موضحة أن مصروفات هذه المدارس تتراوح ما بين 50 ألفا وتصل إلى 300 ألف جنيه لبعض المدارس.