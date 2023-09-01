شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف محتويات حقيبة الإسعافات الأولية داخل السيارة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون المرور مكونات حقيبة الإسعافات الأولية التى تعد من الأشياء التي لا بد من توفرها في السيارة، خاصة خلال فترة السفر وقضاء عطلات الصيف، ليتم اسخدامها خلال وقوع الحوادث المرورية، وتتكون حقيبة الإسعافات من التالى:

- زوج قفاز طبي

- رباط ضاغط 10×3سم

- رباط شاش 10 ×3 سم

- شاش مبطن بالقطن (دريسنج 10×20سم)

- مقص قاطع

- شريط لاصق (بلاستر) عرض 2.5 × 3 سم

- دليل الإسعافات الأولية



