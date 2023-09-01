شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد زراعة محصول القصب فى مصر.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قصب السكر من نباتات المناطق الحارة الاستوائية مرتفعة الرطوبة ، إلا أنه محصول يمكنه التكيُّف للنمو فى مدى واسع من الظروف المختلفة ، فهو يزرع فى العالم فى مدى يتراوح من 537 شمالً "جنوبي إسبانيا" إلى 531 جنوباً " جنوب أفريقيا" .

يمكن للقصب البقاء حياً فى جميع درجات الحرارة فوق درجة التجمد ، إلا أن نموه يبطؤ بانخفاضها عن 512 مئوية "م"، فى حين أن درجة الحرارة المثلى لنموه حوالى 535 م ، ويكون النمو بطيئاً تحت 520 م – ووجد أن إنبات البراعم يتأثر بشدة بدرجات الحرارة ، ووجد أن أدنى درجة حرارة لحدوث الإنبات هى 512 م ، وأن درجة الحرارة المثلى للإنبات هى 530 م ، وأن حدوث النبات فى درجات حرارة غير مثلى سواء أدنى أو أعلى من 530 م ينتج عنه نباتات ضعيفة فسيولوجياً.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل حول فصل السكر:

1- يتميز قصب السكر بقدرة محصولية عالية ، حيث يصل أقصى ما يمكن حصاده من عيدان القصب إلى 225 طن/هكتار (94,5 طن/فدان) سنوياً .

2- يمكن للقصب أن ينتج 22 طن من السكروز/هكتار "9,2 طن/فدان "سنوياً ،وهذه القدرة المرتفعة للقصب ترجع إلى كفاءته العالية فى تحويل الطاقة الشمسية إلى مادة عضوية .

3- من المحاصيل الاقتصادية الهامة ، فهو يساهم فى إنتاج ما يقل قليلاً عن نصف كمية السكر فى مصر "مليون طن سكر/سنة" يتم إنتاجها من 75% من إجمالي حاصل القصب "ما يزيد عن 15 مليون طن عيدان" .

4- يستخدم نحو 4,5% من حاصل العيدان فى إنتاج حوالى 65 ألف طن عسل أسود "يتم إنتاجها فى 69 عصارة عسل فى المنيا و 134 عصارة فى قنَا" ويباع العسل الأسود بالقنطار الذى يساوى 45 كيلوجرام .

5- يُستهلك حوالى 18% من حاصل العيدان طازجاً كعصير ، ويستخدم 2,5% كتقاوي للزراعة ، بخلاف إنتاج ما يزيد عن 20 ُمنتَج صناعي ثانوي من بقايا المحصول.

5- القصب الخريفي: ينصح بالزراعة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر في كل من منطقتي مصر الوسطي والعليا - وغالباً يتم تحميل القصب الخريفي ببعض المحاصيل مثل الفول البلدي ، البصل ، الثوم والطماطم خلال فترة ُكمون البراعم شتا ًء ، ولا يُنصح بتحميل القمح مع القصب حيث أن القمح محصول نجيلي يقلل إنتاجية القصب. ميعاد زراعة القصب الربيعي:

6- القصب الربيعى يزرع فى الفترة من أواخر يناير حتى أواخر فبراير بمنطقة مصر العليا ، وخلال شهري فبراير ومارس بمنطقة مصر الوسطي.

7- يمكث قصب السكر بالتربة من الزراعة وحتى الكسر مدة قد تزيد عن 12 شهراً في حالة القصب الربيعي ، 15-18 شهراً في القصب الخريفي ، علاوةً علي عدم تجديد زراعته سنوياً لمدة تزيد عن أربعة أعوام .