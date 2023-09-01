شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا وفرنسا تؤكدان ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا، الخميس، دعمهما لإنشاء حكومة تكنوقراط جديدة في ليبيا تشرف على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، جاء ذلك خلال لقاء جمع المبعوث الامريكى الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند والمبعوث الفرنسي الخاص بول سولير في العاصمة التونسية.

وأشارت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في بيان لها أن المباحثات بين السفير نورلاند مع المبعوث الفرنسي تطرقت للوضع السياسي في ليبيا، مؤكدين تشجعيهم للجنة "6+6" لإنجاز قوانين الانتخابات في البلاد.

يواصل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، مشاوراته مع الأطراف الليبية لتحقيق التقارب المنشود من أجل حل الأزمة السياسية المستعصية.

ويعكف باتيلي على إقناع اللاعبين الرئيسيين في ليبيا باللقاء من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يتضمن التوافق على الصيغة النهائية لمشاريع القوانين الانتخابية التي صاغتها لجنة 6+6، وعلى توحيد السلطة التنفيذية.

وكان باتيلي طالب في إحاطته لمجلس الأمن الأسبوع الماضي بضرورة التوافق على حكومة موحدة واستكمال الإطار القانوني للانتخابات لتلبية تطلعات الشعب الليبي إلى مؤسسات تتمتع بالشرعية لتحقيق استقرار وسلم مستدامين في ليبيا.=