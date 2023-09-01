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شكرا لقرائتكم خبر عن 87 % من القراء يطالبون بزيادة معارض مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة معارض بيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، أيد غالبية القراء مطالب زيادة معارض بيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.
وأيد 87% من القراء مطالب زيادة معارض بيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، بينما عارض 13% من القراء مطالب زيادة معارض بيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.
الاستطلاع
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