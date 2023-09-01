87 % من القراء يطالبون بزيادة معارض مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة

وأيد 87% من القراء مطالب زيادة معارض بيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، بينما عارض 13% من القراء مطالب زيادة معارض بيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012