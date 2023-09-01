تعرف على قيمة غرامات التدخين والركوب بدون تذكرة بالمترو وقطارات السكة الحديد

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 قيمة غرامات الركوب بدون تذكرة في قطارات السكة الحديد والمترو والقطار الكهربائى الخفيف، كذلك غرامات التدخين بالقطارات، وتم تطبيق هذه الغرامات منذ أيام .

محمد يوسف

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