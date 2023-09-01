شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة التجاريين تعلن صرف دفعة معاشات الأسبوع المقبل بعد توقفها 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عادل ياسين، الأمين العام للنقابة العامة للتجاريين، إن مجلس النقابة يبذل جهودا لتوفير دفعة من المعاشات للأعضاء المستحقين، وأشار إلى أنه سيتم صرف دفعة من المعاشات الأسبوع المقبل، مشيرا إلى وجود متأخرات على النقابة وصلت إلى نحو 5 سنوات.

وأوضح ياسين، أن النقابة تعانى من أزمة فى ضعف مواردها، ولا يمكنها توفير القيمة المستحقة للأعضاء رغم ضآلة قيمة المعاشات التي لا تتعدى 50 جنيها، موضحا أن الصرف توقف منذ 5 سنوات، حتى بلغ حجم المتأخرات على النقابة أكثر من 150 مليون جنيه، حيث تحتاج النقابة إلى ما يقرب من 80 مليون جنيه سنويا لسداد 3 دفعات من المعاشات كل 4 أشهر، لافتا إلى أن عدد أعضاء النقابة بلغ أكثر من مليون تجاريي، وتعد ثانى أكبر النقابات المهنية فى مصر.

وأضاف: أن المعاش لم يتوقف منذ عام، بل منذ 5 أعوام، معندناش فلوس ندفع"، فلدينا نقص بالموارد يتراوح مابين 40 إلى 50 مليون جنيه، في الوقت الذي تقدر إجمالي الموارد السنوية من 45 مليون إلى 50 مليون جنيه، من بينهم حوالي 35 مليون جنيه اشتراكات للأعضاء، و15 مليون جنيه يتم صرفها سنويًا في التدريبات ومرتبات الموظفين والكهرباء، وحصص النقابات الفرعية لتقديم خدماتها للأعضاء.

وتواجه نقابة التجاريين، ثانى أكبر نقابة مهنية فى مصر، والتى تضم نحو مليون و200 ألف عضو أزمة فى صرف المعاشات منذ سنوات، حيث اشتكى أعضاء الجمعية العمومية من توقف صرفها رغم أن قيمتها لا تتعد الـ50 جنيه شهريا، إلا أن ضعف موارد النقابة نتيجة لاعتمادها بشكل كبير على الاشتراكات السنوية فقط، وعدم ملائمة قانون النقابة للوقت الحالى، والذى يعود إلى عام 1974 حال دون تمكن النقابة من استقرارها فى عمليات الصرف.