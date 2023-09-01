شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 15 بيتا من بيوت الله بينها 11 مسجدا جديدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 15 مسجدًا اليوم الجمعة، منها 11 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطوير؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه 133 مسجدًا منها 98 جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و35 صيانة وتطوير أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف الفيوم 1. أبو بكر الصديق - عزبة فايز - مركز طامية 2. الشيخ سعد– فيديمين - مركز سنورس مديرية أوقاف الأقصر 3. التقوى – قرية الروافعة الغربية –البياضية مديرية أوقاف المنيا 4. الرحمن - عزبة عاصم –ادمو مديرية أوقاف الإسكندرية 5. مالك الملك – نجع العرجي – العامرية أول مديرية أوقاف قنا 6. النور – ساحل البقيلي - نجع حمادي 7. النصر – جزيرة مطيرة - قوص مديرية أوقاف البحر الأحمر 8. الهادي – عمارات مبارك (ك1) - سفاجا مديرية أوقاف الشرقية 9. الرحمن – ع أبو يحيى صفيطة- الزقازيق 10. أبو محفوظ سويلم – سماكين الغرب الحسينية 11. طيبة – صان الحجر ثانيًا: مساجد الصيانة: مديرية أوقاف بني سويف م المسجد وعنوانه 1. الوالدة سارة – قرية هربشنت - مركزببا 2. علي بن أبي طالب – شارع صلاح سالم – بندر بني سويف مديرية أوقاف المنيا م المسجد وعنوانه 3. نور الإسلام - عزاقة - طوخ مديرية أوقاف البحيرة م المسجد وعنوانه 4. الطارق بالطريق الدولي - رشيد

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