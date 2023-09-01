شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة وشروط وإجراءات استخراج رخصة بائع بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تتيح وحدات الإدارة المحلية والمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء خدمة استخراج رخصة بائع بالأسواق سواء لأول مرة أو تجديدها، وذلك من خلال اتباع الإجراءات التالية:
أولا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة
1- مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).
2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.
ثانيا: المستندات المطلوبة
1- بحث اجتماعي.
2- صحيفة الحالة الجنائية.
3- صورة الشهادة الصحية.
4- صورة بطاقة الرقم القومي.
5- عدد 2 صورة شخصية للبائع.
6- الإيصال الدال على سداد الرسوم.
7- ما يفيد الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.
ثالثا: الإجراءات
1- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.
2- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.
3- استلام الخدمة.
يُذكر أن المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء تتيح للمواطنين العديد من الخدمات، منها (طلب ترخيص بالهدم للمباني غير الآيلة للسقوط - طلب الترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي - تجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات - استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام - طلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة - طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه - طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى - استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم - طلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل - طلب قيد اتحاد شاغلين - صورة طبق الأصل من قرار هدم - طلب تجديد رخصة مصعد - طلب رخصة تشغيل مصعد - طلب تصالح على مخالفة).
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