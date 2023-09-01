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شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الإسكندرية اليوم.. حار نهارا رطب ليلا والعظمى 31 درجة "صور" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس حارا نهارا رطب فى ساعات الليل، وتسجل درجات الحرارة اليوم والعظمى 31 درجة، والصغرى تسجل 25 درجة.
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاعا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء، وشبورة مائية صباحا من الساعة 4: 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 37 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 28.
الطقس ودرجات الحرارة اليوم في. الإسكندرية
الطقس ودرجات الحرارة في الإسكندرية اليوم
درجات. الحرارة. المتوقعة بالإسكندرية
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