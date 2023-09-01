شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. أماكن أداء اختبارات القدرات والتخصصات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا السبت، اختبارات القدرات بالنسبة لطلاب الدبلومات الفنية وفيما يلى ينشر الخليج 365 خريطة أماكن أداء الطلاب اختبارات القدرات والتخصصات المطلوبة.

ويؤدى طلاب محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والفيوم والشرقية والدقهلية والسويس والاسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء اختبارات القدرات فى كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان بالزمالك فى تخصص معمارى.

وحدد مكتب التنسيق مكان أداء اختبارات القدرات بالنسبة لطلاب محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ ودمياط بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية ، كما يؤدى طلاب محافظات المنيا وأسيوط والوادى الجديد وقنا وسوهاج وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء وبنى سويف اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا معمارى فقط.

ويؤدى الطلاب الراغبين فى الإلتحاق بكليات الفنون الجميلة "فنون" من تخصص المعهد الفنى لترميم الآثار "ترميم دقيق - ترميم معمارى- ترميم آثار ، من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم والمنوفية والشرقية والدقهلية والسويس والاسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء اختبارات القدرات فى كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان بالزمالك.

كما يؤدى طلاب محافظات الاسكندرية والبحيرة ومطروح ودمياط والغربية وكفر الشيخ اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، فيما يؤدى طلاب محافظات بنى سويف المنيا وأسيوط والوادى الجديد وسوهاج وجنوب سيناء اختبارات القدرات بمقر كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا.

وحدد مكتب التنسيق مكان اداء اختبارات القدرات بالنسبة لطلاب محافظات قنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر بمقر كلية الفنون الجميلة بجامعة الوادى بالأقصر.

ويؤدى طلاب تخصص النسيج والملابس الجاهزة والزخرفى وترميم الآثار والتصوير وطباعة أوفست من خريجى المعاهد الفنية الصناعية من محافظات القاهرة والجيزة اختبارات القدرات بمقر كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، اما طلاب محافطات الغربية والمنوفية والقليوبية والسويس والشرقية والإسماعيلية بمقر كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها، كما يؤدى طلاب محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء والاسكندرية ومطروح وكفر الشيخ والبحيرة بمقر كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط، اما طلاب محافظات بنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد وسوهاج وقنا والبحر الأحمر والأقصر وأسوان بمقر كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنى سويف.