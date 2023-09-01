شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى إصدار قرار بتجميد حركة الطيران فى مطار العاصمة الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء حول إصدار قرار بتجميد حركة الطيران بمطار العاصمة الدولي نتيجة غياب معايير الأمان الدولية عند الهبوط، تواصل المركز مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتجميد حركة الطيران بمطار العاصمة الدولي نتيجة غياب معايير الأمان الدولية عند الهبوط، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.

وشددت على انتظام سير العمل والحركة الجوية بمطار العاصمة الدولي بشكل طبيعي دون توقف، مع استمرار المطار في تسيير كافة الرحلات الجوية بشكل منتظم وفقاً لجداول التشغيل اليومية، وكذلك استقبال الطائرات التابعة لشركات الطيران المختلفة للتزود بالوقود، موضحةً أن مطار العاصمة الدولي يعد أحد أهم المطارات المصرية المطابقة لمعايير الأمان القياسية الدولية، حيث تم تزويد المطار بأحدث أنظمة الهبوط الآلي (ILS / DME)، مع تجهيز مبنى برامج المراقبة بأحدث الأجهزة الخاصة لإدارة الحركة الجوية، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي سياق متصل، يقع مطار العاصمة الدولى بطريق القاهرة السويس جهة الشرق من مطار القاهرة، ويخدم العاصمة الإدارية الجديدة ومحافظة السويس والإسماعيلية، ويتكون من مبنى ركاب بمساحة 4000م٢، ومبنى ركاب رئيسي بسعة 300 راكب/ ساعة.