شكرا لقرائتكم خبر عن طقس حار غدا بأغلب الأنحاء وارتفاع فى نسب الرطوبة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء، وشبورة مائية صباحا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 37 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 29 درجة.