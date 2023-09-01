شكرا لقرائتكم خبر عن ‫وزير الرى يتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بمحافظة الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم الجمعة بتفقد موقع عملية إحلال وتجديد كوبري العزيزية وكوبرى ك 8.800 علي بحر مويس بقرية العزيزية بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية والجارى تنفيذها تحت إشراف قطاع التوسع الأفقي والمشروعات بالوزارة .

ووجه سويلم المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الآثار لإتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ علي الطراز المعماري والطابع التاريخي للكوبري .

وعقب الزيارة إلتقى الدكتور سويلم بالسيد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير .

وتوجه سويلم بالتهنئة للمحافظ وجميع أهالى محافظة الشرقية بمناسبة إحتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومى .

كما التقى سويلم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، و الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة حيث أكد الوزراء على استمرار التنسيق بين الوزارات فى كافة الموضوعات المشتركة.

وعقب الزيارة توجه الدكتور سويلم لمسجد الفتح بمدينة الزقازيق لتأدية صلاة الجمعة والمشاركة في احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومى.