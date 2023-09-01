شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات هامة عن مبادرة قوائم الانتظار.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أهم المعلومات عن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، التى تنفذها وزارة الصحة وتخدم ملايين المصريين، من خلال السطور التالية:- - المبادرة تشمل 14 تخصصا للأشخاص الذين يحتاجون تدخل جراحى عاجل - المبادرة تقدم خدماتها تحت مظلة التأمين الصحى أو على نفقة الدولة - الموقع الخاص بالتسجيل في المبادرة: http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online - مواعيد المبادرة كل يوم من 9 صباحًا لـ 9 مساءً - الحملة موجودة فى كل محافظات الجمهورية، للاستفسار يرجى الاتصال على الرقم 15335

مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز