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5 معلومات هامة عن مبادرة قوائم الانتظار.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أهم المعلومات عن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، التى تنفذها وزارة الصحة وتخدم ملايين المصريين، من خلال السطور التالية:-

- المبادرة تشمل 14 تخصصا للأشخاص الذين يحتاجون تدخل جراحى عاجل

-  المبادرة تقدم خدماتها تحت مظلة التأمين الصحى أو على نفقة الدولة

- الموقع الخاص بالتسجيل في المبادرة:

http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online

- مواعيد المبادرة كل يوم من 9 صباحًا لـ 9 مساءً

- الحملة موجودة فى كل محافظات الجمهورية، للاستفسار يرجى الاتصال على الرقم 15335


مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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