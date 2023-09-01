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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات هامة عن مبادرة قوائم الانتظار.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أهم المعلومات عن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، التى تنفذها وزارة الصحة وتخدم ملايين المصريين، من خلال السطور التالية:-
- المبادرة تشمل 14 تخصصا للأشخاص الذين يحتاجون تدخل جراحى عاجل
- المبادرة تقدم خدماتها تحت مظلة التأمين الصحى أو على نفقة الدولة
- الموقع الخاص بالتسجيل في المبادرة:
http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online
- مواعيد المبادرة كل يوم من 9 صباحًا لـ 9 مساءً
- الحملة موجودة فى كل محافظات الجمهورية، للاستفسار يرجى الاتصال على الرقم 15335
مبادرة إنهاء قوائم الانتظار
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