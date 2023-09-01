شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الحكومة تستعد لإطلاق «التأمين الصحى الشامل» رسميا فى 3 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " الحكومة تستعد لإطلاق «التأمين الصحى الشامل» رسميا فى 3 محافظات.. القائمة تشمل جنوب سيناء وأسوان والسويس.. و«المالية»: دراسة توصيات «الحوار الوطنى» لتسريع وتيرة المنظومة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية".

اقرأ فى العدد أيضا..

الدولة تصدت بنجاح لتهديدات متعلقة بالصحة العامة.. «الخليج 365» تنفرد بنشر التقرير السنوى لـ «القومى لحقوق الإنسان».. يرصد الجهود الوطنية فى مجال تعزيز الحقوق المدنية والسياسية.. تشريعات دعمت حقوق المرأة وذوى الهمم.. التقرير يؤكد: إنهاء العمل بالطوارئ يعكس استقرار وأمن مصر.. و«حياة كريمة» من أهم البرامج التنموية الشاملة

استعادة الهوية بمهرجانى العلمين والقلعة.. و"المتحدة" تنفذ بمعايير عالمية.. 4 حفلات فى يوم واحد بمهرجان العلمين.. على الحجار يقدم أقوى حفلات مهرجان القلعة

«الوزراء» تنفى إصدار قرار بتجميد حركة الطيران فى مطار العاصمة الدولى

فنانات بدرجة «هاند ميد»

«التضامن» تقدم 400 مليون جنيه سنويا مساعدات لـ50 ألف أسرة بشمال سيناء.. إتاحة 94 مليون جنيه للمشروعات متناهية الصغر للنساء وشباب الشيخ زويد ورفح.. والمساهمة فى رفع كفاءة المنازل وحفر الآبار وتكافؤ فرص التعليم

وزير الإسكان يوجه الشركات بسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير التجلى الأعظم.. «الجزار» يستعرض تقريرا عن زيارة المدير الإقليمى لمكتب اليونسكو بالقاهرة للمشروع.. ويؤكد: هناك متابعة مباشرة من القيادة السياسية

انطلاق فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك «النجم الساطع 2023» بمشاركة 34 دولة.. التدريب مستمر حتى 14 سبتمبر بميادين التدريب القتالى بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية بمصر

حملة «هنوصلك» تجوب 14 محافظة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة.. «التضامن»: خط ساخن للاستفسار عن الخدمات.. لجنة بكل محافظة لفحص التظلمات

اليوم انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية



