شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. قضاء زامبيا يقرر إطلاق سراح المصريين المحتجزين فى قضية "الطائرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها قررت محكمة لوساكا الفرعية، الإفراج عن المصريين الخمسة المحتجزين فى زامبيا، وذلك بحسب ما نشرته هيئة الإذاعة الوطنية الزامبية.. فيما يلى موجز لأهم الأنباء طقس حار غدا بأغلب الأنحاء وارتفاع فى نسب الرطوبة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء، وشبورة مائية صباحا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وزير المالية: دراسة توصيات الحوار الوطني لتسريع وتيرة التأمين الصحي الشامل

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بسرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية بإجراء دراسة عاجلة ودقيقة لتوصيات «لجنة الصحة بالحوار الوطني» الخاصة بالتأمين الصحي الشامل؛ على نحو يُسهم فى تسريع وتيرة تطبيق هذه المنظومة المتطورة بجميع المحافظات؛ اتساقًا مع التوجيهات الرئاسية السابقة بضغط الجدول الزمني لهذا المشروع القومي؛ باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي فى مصر، وضمان الجودة المستدامة للخدمات الطبية.

ويرتكز المشروع على الفصل بين جهات التمويل والإدارة، والرقابة والاعتماد، وتقديم الخدمات مع تحفيز القطاع الطبي الخاص على المشاركة فى تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة، موضحًا أن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» تساعدنا كثيرًا في ضغط الجدول الزمني لتطوير المنشآت الصحية ورفع كفاءة المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية وغيرها من البنية التحتية.

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الجمعة، أن نادى ليفربول الإنجليزى رفض العرض المقدم من نادى اتحاد جدة للتعاقد مع النجم المصرى محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "theathletic" البريطانية، أن نادي ليفربول رفض عرضًا شفهيًا من رابطة الدوري السعودي للمحترفين لانضمام محمد صلاح لصفوف فريق اتحاد جدة.

وأضافت الصحيفة أن هذا العرض، الذي بلغت قيمته أكثر من 100 مليون جنيه استرلينى بالإضافة إلى الإضافات الكبيرة، لم يُنظر إليه وتم رفضه على الفور، بعد مكالمة ودية مع رئيس مجموعة فينواي الرياضية المالكة لنادى ليفربول، مايك جوردون، مساء أمس الخميس.

وزير الصحة: حملة "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 26 مليون خدمة مجانية خلال 68 يوما

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 23 مليون و9 آلاف و809 خدمات طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضى، وحتى مساء أمس الخميس 31 أغسطس، فى جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حملة "100 يوم صحة" قدمت منذ انطلاقها 791 ألفا و105 خدمات، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة مليونين و8 آلاف و537 زيارة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ341 ألفا و565 طفلا، فيما قدمت الحملة مليونين و441 ألفا و543 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

انقطاع المياه عن مصر الجديدة ومدينة نصر وعين شمس مساء اليوم لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، انقطاع المياه عن مناطق (عين شمس، مصر الجديدة، ومدينة نصر، والحي العاشر)، وذلك اعتباراً من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة 10 صباح غدًا السبت.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1200مم بشارع عبدالحميد بدوي أمام الكلية الحربية.

وأهابت الشركة، بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، على أن يتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجاناً بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 أو التواصل عبر خدمة الواتس آب على رقم 01206665125.

الحكومة تنفى إصدار قرار بتجميد حركة الطيران فى مطار العاصمة الدولى

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء حول إصدار قرار بتجميد حركة الطيران بمطار العاصمة الدولي نتيجة غياب معايير الأمان الدولية عند الهبوط، تواصل المركز مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتجميد حركة الطيران بمطار العاصمة الدولي نتيجة غياب معايير الأمان الدولية عند الهبوط، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.

وشددت على انتظام سير العمل والحركة الجوية بمطار العاصمة الدولي بشكل طبيعي دون توقف، مع استمرار المطار في تسيير كافة الرحلات الجوية بشكل منتظم وفقاً لجداول التشغيل اليومية، وكذلك استقبال الطائرات التابعة لشركات الطيران المختلفة للتزود بالوقود، موضحةً أن مطار العاصمة الدولي يعد أحد أهم المطارات المصرية المطابقة لمعايير الأمان القياسية الدولية، حيث تم تزويد المطار بأحدث أنظمة الهبوط الآلي (ILS / DME)، مع تجهيز مبنى برامج المراقبة بأحدث الأجهزة الخاصة لإدارة الحركة الجوية، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

التضامن: مضاعفة الدعم النقدى لأهالى شمال سيناء ليشمل 36 ألف أسرة

أجرت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى زيارة لمحافظة شمال سيناء، استهلتها بلقاء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء فى ديوان عام المحافظة، وعقب ذلك توجهت إلى منطقة الشيخ زويد، لتفقد المساكن الجارى رفع كفاءتها، ولتهيئتها لسكن آمن كريم للأسر، ومتوقع الانتهاء من تلك العمليات فى غضون ثلاثة أشهر بحد أقصى.

وفى إطار الحملة التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى لأهالى الشيخ زويد، أعلنت القباج قرارا بمضاعفة الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة والمساعدات الاجتماعية العاجلة لسد الاحتياجات الأساسية فى المرحلة الحالية، خاصة مع دخول المدارس وتماشياً مع مرحلة عودة الأسر للمنطقة بعد فترات غياب واحتياجها للدعم والاستقرار فى الوقت الحالى.

موعد أول أيام شهر ربيع الأول فلكيا والمولد النبوى الشريف.. معهد الفلك يوضح

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، أن شهر ربيع الأول سيكون أول أيامه السبت 16 سبتمبر وعدته أيضا 30 يوما.

ووفقا للحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، يكون المولد النبوى الشريف يوم الأربعاء 12 ربيع الأول الموافق 27 سبتمبر 2023 .

ولقد اتخذت شعوب كثيرة تقاويم خاصة بها ومن أمثلتها: "التقويم المصرى الفرعونى "القبطى" - التقويم الميلادى اليوليانى "الجريجورى" – التقويم العبرى – التقويم السريانى – التقويم الرومانى – التقويم الفارسى – التقويم الإغريقى – التقويم البابلى – التقويم الهجرى".

اتحاد الكرة يتفق مع بيريرا على إقامة مباريات القمة بحكام مصريين فى الموسم الجديد

اتفق مجلس إدارة اتحاد الكرة، على اسناد مباريات القمة بين الأهلى والزمالك وجميع المواجهات الكبرى فى الموسم الجديد سواء فى الدورى أو كأس مصر إلى حكام مصريين، على أن يتم غلق الباب تماما أمام فكرة استقدام حكام أجانب.

ويترقب اتحاد الكرة خطة التطوير التى سينفذها بيريرا فى الموسم الجديد للنهوض بمستوى الحكام، وأخطرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، الأفرع والمناطق بلائحة التصنيف الجديدة التى وضعها البرتغالى فيتور بيريرا رئيس اللجنة، والتى جاء أبرزها إلغاء درجات الحكام والاعتماد على المستويات.

يورجن كلوب: محمد صلاح باقٍ فى ليفربول

أكد الألمانى يورجن كلوب مدرب ليفربول من جديد، بقاء النجم المصرى محمد صلاح مع الريدز، وسط التكهنات التى تحيط بمستقبله والتقارير التى ربطته بالانتقال لصفوف اتحاد جدة السعودى.

وقال كلوب، خلال المؤتمر الصحفى لمباراة أستون فيلا: "موقفنا تجاه محمد صلاح ثابت ولا يوجد شك حوله.. اللاعب لن يباع هذا الصيف".

وأضاف: "محمد صلاح؟ لا أعلم عن وصول عرض رسمى وموقف ليفربول لم يتغيّر".

يذكر أن آخر الأنباء الواردة من إنجلترا، أن المتوقع أن يرفع الاتحاد عرضه من 150 مليون يورو إلى 200 مليون يورو فى آخر أيام سوق الانتقالات، من أجل إقناع الريدز بالموافقة على العرض.