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شكرا لقرائتكم خبر عن من مدينة للألغام لمدينة الأنغام.. مهرجان العلمين فى عيون النجوم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
مهرجان العلمين
ليلى علوى:
سعيدة بنجاح مهرجان العلمين والطفرة الفنية الجميلة
فى المدينة الجديدة التى تحولت من مكان للألغام إلى مدينة للأنغام
إلهام شاهين:
العلمين الجديدة مدينة رائعة نفتخر بها كمصريين ويفتخر بها الوطن العربى
سعيدة للغاية بمهرجان العلمين
عمر كمال:
أنا لفيت مصر كلها لكن فى العلمين كأنى أول مرة أشوف مصر بالجمال ده.. المهرجان قدم كل أنواع الغناء ونقل نبض الشارع
أحمد عصام:
مهرجان العلمين اتولد كبير، وحاجة مشرفة جدا، والناس كلها بتتكلم عنه برا مصر
وأوجه الشكر للشركة المتحدة على روعة التنظيم
أبو:
سعيد بمشاركتى فى المهرجان.. وأجمل حاجة فى البلد ناسها
طارق النهرى:
فخور للغاية بمهرجان العلمين الجديدة، روعة التنظيم تعتبر خير دعاية للسياحة فى مصر
وأشكر الشركة المتحدة على نجاح المهرجان
مى سليم:
أشكر الشركة المتحدة على مهرجانى العلمين والقاهرة للدراما، وانبهرت بالفعل بما رأيته فى العلمين
محمد منير:
حفل مهرجان العلمين يعتبر من أجمل الحفلات التى قدمها فى الفترة الأخيرة
وأنا أتنفس جمهورى وأعيش له، وأوجه الشكر للشركة المتحدة على التنظيم
محمد رمضان:
العلمين الجديدة.. أنا فخور بوجود هذه المدينة على أرض مصرية، ومش مصدق الكلام ده اتعمل أمتى؟
حكيم:
أول مرة أغنى فى العلمين والعالم كله بيتكلم عنها.. المهرجان ولد قويا وحقق صدى كبيرا وفخور بالشركة المتحدة
محمد ثروت:
مهرجان العلمين الجديدة خلق حالة ترفيهية غير مسبوقة فى مصر
تامر عاشور:
تنظيم مهرجان العلمين مبهر وتحضيراته غير مسبوقة، والمهرجان له دور كبير فى الترويج السياحى
رضا البحراوى:
تجربة جديدة بالنسبة لى.. والمشاركة بمهرجان العلمين حلم وتحقق
وائل الفشنى:
من أهم المهرجانات الغنائية والفنية فى الوطن العربى وأشكر الشركة المتحدة على مجهودها فى المهرجان
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