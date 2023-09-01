شكرا لقرائتكم خبر عن الإجراءات والأوراق المطلوبة لاستخراج بدل فاقد لرخصة محل.. خطوات والان مع تفاصيل الخبر
أولا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة
1- مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).
2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.
ثانيا: المستندات المطلوبة
1- صورة بطاقة الرقم القومي.
2- محضر شرطة في حالة الفقد.
3- الرخصة التالفة في حالة التلف.
4- صورة أخر إيصال سداد رسم التفتيش.
5- صورة المستند الدال على سداد التأمينات الاجتماعية (شهادة / خطاب / إيصال).
6- صورة الشهادات الصحية للعاملين بالمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات.
ثالثا: الإجراءات
1- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.
2- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.
3- استلام الخدمة.
1- تقديم طلب الترخيص إلى المركز المختص مرفق به الرسومات المنصوص عليها من اللجنة.
2- يتم إخطار صاحب الطلب بالاشتراطات العامة والخاصة المطلوبة للمحل.
3- يكلف طالب الترخيص أداء رسم معاينة لا يجاوز 1000 جنيه طبقا لفئات رسم المعاينة.
4- إخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
5- يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه.
6- يجوز للجهة المختصة منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تعمل بصفة عرفية في المناسبات والأعياد.
7- وحال عدم استيفاء الطالب الاشتراطات المطلوبة يجب على المركز المختص إخطاره الشروط التي لم يتم استيفاؤها خلال المدة المنصوص عليها.
8- يجب أن يتضمن الترخيص على جميع البيانات المتعلقة بالمحل، وتشمل:
- نوع النشاط.
- اسم المرخص له والمدير المسئول.
- تحديد المساحة المرخص بها.
- تحديد مواعيد مزاولة النشاط.
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