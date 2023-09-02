إنشاء 35 مجمعا زراعيا بتكلفة 290 مليون جنيه بأسيوط ضمن مبادرة "حياة كريمة"

القاهرة - سامية سيد - تواصل الدولة المصرية دورها الهام فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً فى الريف المصرى والمناطق العشوائية فى الحضر، ومن بين هؤلاء المزارعين الذى ظلوا لفترة كبيرة مهمشين ففكرت فى إنشاء المجمعات الخدمية الزراعية.

وفى محافظة أسيوط قررت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إنشاء 35 مجمع زراعى وصلت تكلفتهم الإجمالية إلى 290 مليون جنيه لخدمة الفلاح من حيث الزراعة وتربية الماشية وتقديم الإرشاد الزراعى وغيرها من الخدمات الأساسية التى يحتاجها المواطن المصرى فى كافة قرى مصر.

ويقول صلاح حسن من قرية بنى محمديات بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، أن المجمعات الزراعية ستعيد الاهتمام للفلاح والمزارع بعد تناقص دور الجمعيات الزراعية القديمة التى تهدمت مبانيها ولكن مع المجمعات الحديثة سيكون هناك اهتماما كبيرا بالفلاح، ومربى الماشية، من خلال الخدمات التى تقدمها للمزارعين، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على اهتمامه بالفلاح المصرى.

وأوضح الدكتور رضا عليوه وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن محافظة أسيوط كان لها نصيب كبير من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث يتم تنفيذها فى 7 مراكز بالمحافظة ومن بين هذه المشروعات التى تتبناها المبادرة مشروع إنشاء مجمع خدمات زراعية وكان لأسيوط نصيب من هذه المجمعات بلغت 35 مجمع زراعى حيث تعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة، وتحسين الظروف المعيشية، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على جميع الخدمات الأساسية، وتوفير فرص عمل وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أن الوزارة سوف تقدم جميع الخدمات للمزارعين بهذه المبادرة، وذلك من خلال إنشاء مجمعات خدمية زراعية تشمل تقديم جميع الخدمات الزراعية وفقاً لاحتياجات القرى المستهدفة من وحدات بيطرية وجمعيات زراعية ومراكز إرشاد زراعى ومراكز تجميع الألبان.

وأشاد الدكتور صلاح على، مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة أسيوط بالمجمعات الزراعية الجديدة فى توفير أوجه الدعم والمساندة لقطاع الطب البيطرى ليشهد نشاطًا ملحوظًا فى الحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة انتاجيتها.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطرى أن المجمعات الزراعية ستقدم أوجه الرعاية البيطرية والعلاج لرؤوس الماشية وتقديم كافة الخدمات البيطرية المجانية للأماكن المحرومة فى إطار تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة" لدعم وتنمية القرى الأكثر احتياجًا يستفيد منها أكبر قدر من المربيين للماشية ضمن خطة الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

ومن جهته قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن قطاع الطب البيطرى والزراعة يشهدان اهتمامًا كبيرًا من الدولة وتنفذ العديد من المشروعات فى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة للارتقاء بالخدمات البيطرية، وللحفاظ على الثروة الحيوانية بتلك القرى حيث يجرى إنشاء 35 مجمع زراعى بتكلفة 290 مليون جنيه يضم وحدات بيطرية على أعلى مستوى، ومجهزة بأحدث الأجهزة البيطرية لتعود بالنفع والفائدة على المزارعين والمربين بالقرى، وتقدم الخدمات البيطرية للمزارعين ومربى الثروة الحيوانية لافتًا إلى الجهود الحثيثة التى تبذلها الحكومة لتنمية الثروة الحيوانية وتعمل على زيادتها لتلبية إحتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة.

وأضاف محافظ أسيوط، أن المجمعات الزراعية تهدف إلى تقديم كافة الخدمات التى يحتاجها المزارع بالقرى، بشكل حضارى لائق، حيث تشمل المجمعات الزراعية " مراكز لتجميع الألبان، ومكاتب إرشاد زراعى، وجمعيات زراعية، بالإضافة إلى وحدة بيطرية

يذكر أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالى 149 قرية و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هى "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.