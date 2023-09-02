شكرا لقرائتكم خبر عن فروع خدمة العملاء لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة شمال المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أماكن فروع مراكز خدمة العملاء الخاصة بها شمال المحافظة لتلقي شكاوى وطلبات المواطنين على النحو التالي:

-بجوار محطة مياه أوسيم.

-قرية برطس الطريق العمومي.

-الواحات البحرية مدينة الواحات.

يأتي ذلك في إطار حملة "كل يوم معلومة تهمك"، التي أطلقتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس منصور بدوي؛ لتعريف جمهور العملاء بالخدمات التي تقدمها الشركة، ورفع وتعزيز ثقافة الوعي المائي، والتعريف بالسلوكيات الصحيحة في استخدام المياه، وكذلك تقديم معلومات متنوعة لجمهور العملاء، تتضمن جوانب أنشطة خدمة العملاء، وجودة المياه، وقنوات التواصل مع الشركة.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، 4 طرق للتواصل مع الشركة لتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين حول الخدمات المقدمة، وذلك على النحو التالي:

-الموقع الإلكتروني للشركة www.gcww.com.eg.

-الصفحة الرسمية للشركة على الفيسبوك www.facebook.com/Gizagcww.

-الواتس اب الخاص بالشركة على رقم: 0122179777 .

-الاتصال بالخط الساخن 125.