شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نجحت الدولة فى مواجهة "السحابة السوداء" والقضاء عليها؟.. البيئة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مصطفى مراد رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء أن الدولة المصرية ممثلة فى وزارة البيئة بالتعاون مع عدد من الوزارات الأخرى، نجحت فى مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة والمعروفة إعلاميا بظاهرة السحابة السوداء.

وأوضح مراد فى تصريحات خاصة لليوم السابع ،أن منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، ركزت على عدد من المحاور الأساسية، منها متابعة الإجراءات الخاصة بجمع وكبس وتدوير قش الأرز بالمحافظات التي تطبق فيها المنظومة، إضافة إلى تكثيف الحملات المتعلقة بالحد من الانبعاثات، والتي كانت تنتج عن عدد من مصادر التلوث المحتملة.

وأضاف أنه من ضمن هذه الإجراءات التى نفذتها وزارة البيئة ، للقضاء على السحابة السوداء، التفتيش على المنشآت الصناعية وفحص عوادم السيارات ومراقبة المقالب العشوائية للمخلفات الصلبة، وتكثيف الرصد والمتابعة عبر الأقمار الصناعية، وأجهزة الإنذار المبكر والتطبيقات الحديثة لتحليل بيانات ومؤشرات جودة الهواء، وتفعيل خدمات استقبال شكاوى المواطنين لمنع الحرق المكشوف لقش الارز والمخلفات الصلبة.

وقال "مراد"، إن تكثيف الندوات الخاصة بالتوعية واللقاءات مع صغار المزارعين للأرز فى المحافظات، وتعريفهم بالإجراءات الخاصة بالحد من نوبات تلوث الهواء، وكيفية الاستفادة من قش الأرز، كان له عظيم الأثر فى تحويل قش الأرز إلى منحة اقتصادية بدل من حرقة .