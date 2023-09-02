شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يفتتح ملتقى “كن مستعدًا التوظيفى" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم السبت، الملتقى الإعداد الوظيفي الذي سيُقام بعنوان "كن مُستعدًا التوظيفي"، والذي يتم تنفيذه بدعم من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية UKaid ومنظمة العمل الدولية، وبرعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بحضور الدكتور حسن شحاتة وزير القوى العاملة، والسفير البريطاني في مصر، ورئيس منظمة العمل الدولية، ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية وقيادات الوزارة.

ويعد المُلتقى أحد فعاليات مبادرة كن مستعدًا - BeReady كأحد أنشطة برنامج "التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف" والتي تهدف إلى تعزيز ربط الطلاب بسوق العمل من خلال برامج متنوعة لتدريب الطلاب، وتأهيلهم لسوق العمل مع تعيين بعض الطلاب المتميزين في البرنامج، وسيتم من خلال المُلتقى توفير أكثر من فرصة عمل في مختلف المجالات، بمشاركة أكثر من 20 شركة وبنكًا.

في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ومنظمة العمل الدولية؛ لإطلاق برنامج "التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف" بتمويل مُقدم من المملكة المُتحدة، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي أطلقها د.أيمن عاشور فى مارس الماضى، وبما يتماشى مع تحقيق استراتيجية التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030).

وأكد الوزير اهتمام استراتيجية الوزارة بملف دعم المسار المهني حيث تنتهج الوزارة المدخل الإقليمي لفهم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ومفاهيم التنمية الشاملة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وربطها بالتعليم العالي ومفاهيم الجيل الرابع من الجامعات، بما يُسهم في دعم دور الوزارة لخدمة قضايا التنمية في المجتمع، وتحقيق الترابط والتعاون بين تلك الجامعات وأسواق العمل، من خلال الابتكار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين المسار الأكاديمي والمهني من خلال البرامج والشهادات الأكاديمية، بالإضافة إلى وضع برامج في الابتكار وريادة الأعمال وتنمية المهارات المهنية.