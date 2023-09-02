شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج حملات "التموين" فى الجيزة .. ضبط لحوم فاسدة وقضايا تجميع سلع مدعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت مديرية التموين بالجيزة بالاشتراك مع مفتشي الرقابة المركزية والتجارية على مستوى المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، حملات تفتيشية مكثفة على كافة الأنشطة التموينية والتجارية بالمدن والأحياء لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية ووصول الدعم لمستحقيه.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتحت إشراف هالة غريب مدير مديرية التموين بالجيزة.

وقالت المديرية في تقرير لها، إن جهود الحملات أسفرت عن ضبط 325 شيكارة دقيق بلدي مدعم نسبة استخراج 87.5 % وتم تعليتها للمطاحن المدعمة لإعادة تدويرها في صورة رغيف بلدى وتم تحرير محاضر جنح وجارٍ متابعة قرارات النيابة المختصة في هذا الشأن.

وأضافت مديرية التموين بالجيزة، أن جهود الحملات تمكنت من ضبط مخزن مواد غذائية لمزاولته نشاط بدون ترخيص وعدم وجود فواتير، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على 106 أجولة دقيق استخراج 72%، و16 جركن زيت طعام حر زنه الجركن 20 كيلوجرام، وضبط 103 كراتين زيت بكل كرتونه 12 زجاجه 800 ملى، و100 شيكارة أرز متوسط الحبة زنه الشيكارة 10 كيلوجرام، بالإضافة إلى 30 باكتة سكر زنة الشيكارة 10 كيلو.

وأوضحت في تقريرها، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط مخزن للمواد الكيماوية لمزاولته نشاط بدون ترخيص وعدم وجود فواتير، تم التحفظ على الكميات الآتية به: 50 جركن زنة الجركن 20 لتر و200 برميل زنة البرميل 125 لتر، و200 شيكارة زنة الشيكاره 25 كيلوجرام نترات صوديوم، و80 شيكارة زنة الشيكاره 25 كيلوجرام صودا كاويه قشور، و75 شيكاره زنة الشيكاره 25 كيلوجرام.

وأشارت المديرية في تقريرها، إلى أن الحملات نجحت في ضبط مصنع معسل بدون ترخيص أو أي مستندات قانونية لمزاولته النشاط واستخدامه مادة معسل مغشوشة تصنع من منتجات مجهولة المصدر، كما تم ضبط 1000 لتر سبيرتو، و3000 كجم معسل تحت التصنيع، و2500 كيس ملح زنة 350 جم، و7200 كيس ملح زنة 450، و325 كيلو لحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و14 جركن مواد كيماوية بمخزن بدون ترخيص زنة الواحد 20 لتر، و4 براميل مواد كيماوية زنة الواحد 250كجم.

وكشف التقرير، عن ضبط 263 بطاقة تموينية داخل مخبز بلدي، و6203 علبة سجائر بدون فواتير وتباع بأزيد من سعرها ومجهولة المصدر بنواحي مختلفة بدائرة المحافظة، و875 لتر مياه غازية منتهية الصلاحية، و29 أسطوانة بوتاجاز زنة 12.5 للاستخدامها في أغراض تجارية، وطن من اللحوم المفرومة والدواجن بالاشتراك مع الطب البيطري غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و9 طن مواد بلاستيك ومخلفات طبية خطرة يعاد تدويرها واستخدامها في تصنيع أدوات المائدة، و12120 لتر زيوت سيارات بدون فواتير بمخزن بدون ترخيص بناحية الوراق.

وضم التقرير، ضبط 312 زجاجة زيت طعام مدعم قبل بيعها خارج منظومة الدعم، و600 عبوة معجون صابون بدون بيانات داخل مصنع بدون ترخيص، و18 شيكارة نخالة ناعمة زنة 45 كجم بدون فواتير داخل منخل بدون ترخيص، و16 جركن زيت طعام حر زنة الجركن 20كجم داخل مخزن بدون ترخيص، و103 كراتين زيت طعام بكل كرتونة 12 زجاجة زنة 800 مللي داخل مخزن بدون ترخيص، و100 شيكارة أرز زنة الشيكارة 10 كجم بدون فواتير داخل مخزن بدون ترخيص.

كما تم ضبط 30 باكتة سكر زنة 10 كجم بدون فواتير داخل مخزن بدون ترخيص، و50 جركن مواد كيماوية زن الواحد 20 لتر بمخزن بدون ترخيص، و200 برميل مواد كيماوية زنة البرميل 125 كجم بمخزن بدون ترخيص، و200 شيكارة نترات الصوديوم زنة الشيكارة 25 كجم بمخزن بدون ترخيص، و80 شيكارة صودا كاوية قشور زنة الشيكارة 25 كجم بمخزن بدون ترخيص، و75 شيكارة صودا كاوية بودرة زنة الشيكارة 25 كجم بمخزن بدون ترخيص.

وتضمن التقرير ضبط 1300 قضية في مجال المطاحن والمخابر البلدية تنوعت ما بين قضايا تجميع واستيلاء على دقيق بلدي مدعم وعدم حمل شهادة صحية وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وإدارة مخبز بدون ترخيص وعدم نظافة أدوات المعجن وعدم إعطاء بون وعدم وجود سجل تفتيش.

وفي مجال الأسواق تم ضبط 438 قضية شملت عدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر وبيع بدون تراخيص وعدم حمل شهادة، وفي مجال المواد البترولية تم ضبط 11 قضية تضمنت غلق مستودعات وعدم الإعلان عن الأسعار بالمستودع ومحطات وقود وقضايا أخرى.