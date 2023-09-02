شكرا لقرائتكم خبر عن رفع إشغالات المقاهى وإزالة أعمال بناء مخالف خلال حملات بحى الهرم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حي الهرم حملات مكبرة لرفع إشغالات وتعديات المقاهي والمحال من الطريق العام ومواجهة كل أشكال التعديات بالبناء المخالف، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين.

يأتي ذلك فى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة الدورية وتكثيف حملات الرقابة والرصد للمخالفات وتعديات المحال ورفع الإشغالات لتحسين الحركة المرورية وتحقيق السيولة اللازمة مع قرب بداية العام الدراسى الجديد.

وأسفرت الحملات تحت إشراف طه عبد الصادق رئيس حي الهرم ومجموعة العمل المرافقة، عن رفع إشغالات المقاهي التي تعيق نهر الطريق العام بشارع الأربعين من شارع كعبيش وإيداع جميع المضبوطات بمستودع الإشغالات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى إزالة أعمال بناء مخالف بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يُذكر أن محافظة الجيزة نفذت مؤخرا من خلال هيئة النظافة والتجميل وحي الهرم حملات موسعة لتحسين مستوى النظافة بقطاع هضبة الأهرام، أسفرت عن رفع 525 طن مخلفات وتراكمات بقطع الأراضي 212ن، 525ز، 241ن، 251ن، 212ح وشوارع الثروة المعدنية والضغط العالي، وذلك من خلال حوالي 40 نقلة بسيارات ومعدات هيئة النظافة.