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الصحة تعلن فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف القيادية.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن فتح باب التقدم لشغل الوظائف القيادية التالية (مديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات المختلفة – وكلاء لمديريات الشئون الصحية – مديرين للإدارات العامة للمستشفيات بمديريات الشئون الصحية). 

 

وأوضحت الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عدد من الشروط المطلوبة وهى: 

 

-هذا الإعلان قاصر على الأطباء العاملين في وزارة الصحة والسكان، والجهات الحكومية

 

-يفضل أن يكون المتقدم صاحب خبرة في إدارة المستشفيات والمديريات

 

- يجب ألا يزيد السن عن 55 عامًا، ولم تقع عليه أي جزاءات إدارية  

 

لإرسال الطلبات والاستفسارات

01005446532

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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