شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف القيادية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن فتح باب التقدم لشغل الوظائف القيادية التالية (مديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات المختلفة – وكلاء لمديريات الشئون الصحية – مديرين للإدارات العامة للمستشفيات بمديريات الشئون الصحية).

وأوضحت الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عدد من الشروط المطلوبة وهى:

-هذا الإعلان قاصر على الأطباء العاملين في وزارة الصحة والسكان، والجهات الحكومية

-يفضل أن يكون المتقدم صاحب خبرة في إدارة المستشفيات والمديريات

- يجب ألا يزيد السن عن 55 عامًا، ولم تقع عليه أي جزاءات إدارية

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