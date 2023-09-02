شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى يتابع تنفيذ المشروعات بشركة حلوان للأجهزة المعدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا لمتابعة الموقف المالى والتنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بشركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة ، وجاء ذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفى بداية الإجتماع أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على ضرورة وضع رؤية وإستراتيجية واضحة ومحددة لكل شركة ووحدة من الجهات التابعة خلال الفترة القادمة تستهدف إحداث أوجه للتطوير وبما يلائم طبيعة عمل كل جهة وتحديد سبل النهوض بمخططات الإنتاج والتسويق لديها في ضوء الدراسات التي تتم للملفات والمشروعات التي تقوم بتنفيذها كل جهة، عقب ذلك قام المهندس طه جمعة رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية بإجراء عرض تقديمى أوضح خلاله الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات التي تشارك في تنفيذها الشركة ( م/ 360 الحربى ) بجانب إستعراض خطط المشروعات المستقبلية التي ستقوم بها الشركة من أجل التطوير وزيادة العملية الإنتاجية للمنتجات النمطية التى تتميز بها الشركة منذ نشأتها وبما يحقق لها التنافسية فى السوق المصرية والاسواق الخارجية.

وشدد الوزير " محمد صلاح " خلال الاجتماع على ضرورة الإلتزام بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم دور المنتج المحلي وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون زيادة التصنيع والإنتاج خاصة بعد انضمام مصر لمجموعة البريكس والتي تستلزم منا زيادة قدراتنا التصنيعية والإنتاجية والاتجاه نحو التصدير بقوة دعما للاقتصاد المصري.