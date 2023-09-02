شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: افتتاح محور عمرو بن العاص من الدائرى الجنوبى حتى شارع الهرم آخر سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت محافظة الجيزة أن محور عمرو بن العاص الحر أحد أهم المحاور المرورية الجديدة التي تنفذ بالمحافظة، لما سيحققه من سيولة مرورية كبيرة في مناطق الهرم وفيصل والطالبية والعروبة والمريوطية، حيث أنه يربط بين القوس الجنوبي للطريق الدائرى (بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالى للطريق الدائرى (بمنطقة منشأة البكارى)، بطول 4,5 كم كمرحلة أولى، وسيتم تنفيذ امتداد له للربط مع محاور أخرى لتوسيع دائرة الاستفادة منه.

وفيما يخص مطالع ومنازل المحور، أكدت المحافظة انتهاء أعمال إنشاء عدد 2 مطلع ومنزل للقادم من شارع الهرم والمتجه إلى مناطق المريوطية والعروبة، بالإضافة إلى عدد 2 مطلع ومنزل للقادم من شارع ترسا والمتجه إلى مناطق منشأة البكاري أو الدائري الجنوبي.

وأوضحت المحافظة أن المحور يضم عدد آخر من المطالع والمنازل جارٍ تنفيذها نطاق محور المريوطية، وهي مطالع ومنازل للقادم من أكتوبر والفيوم والطريق السياحي والبدرشين والعياط والصف.

وقالت المحافظة إن المحور يضم 3 حارات مرورية بكل اتجاه، بالإضافة إلى 3 حارات مرورية بطريق الخدمة أسفله من اليمين واليسار، مشيرة إلى أنه جارٍ تطوير ورصف الطرق السطحية في مسار المحور والشوارع الجانبية، وتنسيق وتطوير الموقع العام لإنشاء ساحات انتظار ومطاعم ومحال تجارية لتحسين البيئة المحيطة بالمناطق التي يمر بها مسار المشروع لخدمة الأهالي ومستخدمي المحور.

وأكدت المحافظة افتتاح المرحلة الأولى من المحور في المسافة من القوس الجنوبى للطريق الدائرى حتى شارع الهرم أواخر شهر سبتمبر، أما باقى أجزاء المحور للربط مع القوس الشمالي للطريق الدائرى سيتم افتتاحها بالكامل خلال أواخر العام الحالي، وذلك وفقا للتقارير الصادرة من الجهاز المركزي للتعمير مُنفذ المشروع.