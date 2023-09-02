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"حال النبى صلى الله عليه وسلم مع ربه" نص خطبة الجمعة المقبلة

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القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة تحت عنوان “حال النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه” موضوع خطبة الجمعة المقبلة.. 

 

 

وشددت الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية.

 

 

وفيما يلى نص خطبة الجمعة القادمة 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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