شكرا لقرائتكم خبر عن "حال النبى صلى الله عليه وسلم مع ربه" نص خطبة الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة تحت عنوان “حال النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه” موضوع خطبة الجمعة المقبلة.. وشددت الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية. وفيما يلى نص خطبة الجمعة القادمة

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