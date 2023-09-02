شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنتهى من تحويل مسار خط مياه بشارع عبد الحميد بدوى وجار إعادة الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن الانتهاء من أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1200 مم أمام سور الكلية الحربية بشارع عبد الحميد بدوى، وتم الفتح وجار ضخ المياه. وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على سرعة إعادة الشىء لأصله فور انتهاء الأعمال الجارية. وأوضح المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه القاهرة، أن هذا الخط تم إنشاؤه منذ أكثر من 40 عاماً وانتهى عمره الافتراضى وقامت الشركة بوضع خطة عاجلة لإحلال وتجديد الخط فى أسرع وقت ممكن حيث قامت الشركة بالدفع بكافة المعدات والفنيين والمهندسين لانهاء الاعمال فى الموعد المحدد.

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