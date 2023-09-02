شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق 10 قوافل دعوية كبرى الجمعة القادمة فى عدد من المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة الأوقاف، الجمعة القادمة الموافقة (8/ 9/ 2023م) 10 قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة. وتنطلق القوافل الدعوية فى مديريات شمال سيناء وبورسعيد وبنى سويف والسويس وسوهاج والمنيا وأسيوط والقاهرة والأقصر والدقهلية. وأوضحت الصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أماكن القوافل الدعوية وهى كالآتى:

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