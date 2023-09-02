شكرا لقرائتكم خبر عن مقارئ المساجد تتجاوز 121 ألف مشارك لأول مرة والقاهرة والجيزة وسوهاج بالمقدمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت مقارئ الجمهور بمساجد الجمهورية إقبالًا كبيرًا ومنقطع النظير، حيث تجاوز حضور الجمهور 121 ألف مشارك لأول مرة، وجاءت مديريات أوقاف القاهرة والجيزة وسوهاج في المقدمة.
وحرص روَّاد المساجد على الحضور إلى هذه المقارئ بكثافة لتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيه، والتنافس في تلاوة القرآن الكريم قراءة صحيحة.
ويأتى ذلك في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وفي إطار إقامة مقارئ للقرآن الكريم خاصة بجمهور المساجد.
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