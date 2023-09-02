شكرا لقرائتكم خبر عن مقارئ المساجد تتجاوز 121 ألف مشارك لأول مرة والقاهرة والجيزة وسوهاج بالمقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مقارئ الجمهور بمساجد الجمهورية إقبالًا كبيرًا ومنقطع النظير، حيث تجاوز حضور الجمهور 121 ألف مشارك لأول مرة، وجاءت مديريات أوقاف القاهرة والجيزة وسوهاج في المقدمة.