شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. إعلان نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023 خلال الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023، خلال الأسبوع الأول من سبتمبر، حيث من المقرر أن تعتمد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة خلال أيام قليلة بحد أقصى الإثنين المقبل.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
إعلان نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023 خلال الأسبوع الأول من سبتمبر
تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023، خلال الأسبوع الأول من سبتمبر، حيث من المقرر أن تعتمد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة خلال أيام قليلة بحد أقصى الإثنين المقبل.
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انطلاق فعاليات تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في 12 دولة عربية
أعلنت الجمعية العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE فرع إدارة التكنولوجيا بالتعاون مع IEEE TEMS، بالتعاون مع المؤسسة الدولية للابتكار وريادة الأعمال (GIE) اليوم عن انطلاق أعمال الدورة الخامسة من أعمال تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الإصطناعي 2023، وذلك بمشاركة 12 دولة عربية هي الجزائر والبحرين ومصر والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وفلسطين وقطر وتونس والإمارات العربية المتحدة.
تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. انطلاق اختبارات القدرات للطلاب بالكليات
بدأ طلاب الدبلومات الفنية، اليوم السبت، فى أداء اختبارات القدرات الاختبارات بالكليات المعنية والتى من المقرر أن تستمتر حتى يوم الإثنين الموافق 4/9/2023.
الصحة تعلن فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف القيادية.. تفاصيل
الأرصاد: طقس حار على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقسا حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حارا على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطبا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
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