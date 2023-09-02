شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. إعلان نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023 خلال الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023، خلال الأسبوع الأول من سبتمبر، حيث من المقرر أن تعتمد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة خلال أيام قليلة بحد أقصى الإثنين المقبل.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023، خلال الأسبوع الأول من سبتمبر، حيث من المقرر أن تعتمد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة خلال أيام قليلة بحد أقصى الإثنين المقبل.

إعلان نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023 خلال الأسبوع الأول من سبتمبر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أتاحة خدمة حجز تذاكر قطارات السكة الحديد "أونلاين" عبر موقع الهيئة القومية لسكك حديد مصر على الإنترنت ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول، وذلك بالتعاون مع شركة تكنولوجيا، وذلك في إطار حرص وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية على توفير كافة الوسائل الحديثة لحجز تذاكر السكك الحديدية تيسيراً على المواطنين من رواد السكك الحديدية . أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم إرسال بيانات الطلاب ودرجاتهم والذين استحقوا زيادة فى تظلمات الثانوية العامة على نتيجة الدور الأول إلى مكتب التنسيق، موضحة أنه من حق الطالب تعديل رغباته إلى الكلية المناسبة لمجموعه درجاته بعد الزيادة، موضحة أن الطالب الذى تم التواصل معه من قبل الكنترولات هم من حصلوا على درجات زيادة. وزارة التعليم: إرسال درجات الزيادة بتظلمات الثانوية العامة لمكتب التنسيق

إتاحة حجز تذاكر السكة الحديد أونلاين وعبر تطبيق الهاتف.. اعرف التفاصيل

أكدت محافظة الجيزة أن محور عمرو بن العاص الحر أحد أهم المحاور المرورية الجديدة التي تنفذ بالمحافظة، لما سيحققه من سيولة مرورية كبيرة في مناطق الهرم وفيصل والطالبية والعروبة والمريوطية، حيث أنه يربط بين القوس الجنوبي للطريق الدائرى (بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالى للطريق الدائرى (بمنطقة منشأة البكارى)، بطول 4,5 كم كمرحلة أولى، وسيتم تنفيذ امتداد له للربط مع محاور أخرى لتوسيع دائرة الاستفادة منه.

الجيزة: افتتاح محور عمرو بن العاص من الدائرى الجنوبى حتى شارع الهرم آخر سبتمبر

أعلنت الجمعية العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE فرع إدارة التكنولوجيا بالتعاون مع IEEE TEMS، بالتعاون مع المؤسسة الدولية للابتكار وريادة الأعمال (GIE) اليوم عن انطلاق أعمال الدورة الخامسة من أعمال تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الإصطناعي 2023، وذلك بمشاركة 12 دولة عربية هي الجزائر والبحرين ومصر والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وفلسطين وقطر وتونس والإمارات العربية المتحدة. عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ التكليفات الرئاسية فيما يخص تنمية وإعمار سيناء، والموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الموارد المائية والرى فى شبه جزيرة سيناء . وزارة ‫الرى: 473 منشأً متنوعًا للحماية من أخطار السيول فى شمال وجنوب سيناء

انطلاق فعاليات تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في 12 دولة عربية

بدأ طلاب الدبلومات الفنية، اليوم السبت، فى أداء اختبارات القدرات الاختبارات بالكليات المعنية والتى من المقرر أن تستمتر حتى يوم الإثنين الموافق 4/9/2023.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. انطلاق اختبارات القدرات للطلاب بالكليات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن فتح باب التقدم لشغل الوظائف القيادية التالية (مديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات المختلفة – وكلاء لمديريات الشئون الصحية – مديرين للإدارات العامة للمستشفيات بمديريات الشئون الصحية).

الصحة تعلن فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف القيادية.. تفاصيل

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقسا حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حارا على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطبا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد: طقس حار على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة