شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 9 مقاهى شهيرة تعدت على الطريق العام بالهرم ومصادرة 2000 حالة إشغال والان مع تفاصيل الخبر
وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود حملات حي الهرم بشارع الأربعين المتفرع من كعبيش بالتعاون مع شرطة المرافق، والتي أسفرت عن غلق 9 كافيهات ومقاهي شهيرة مخالفة تدار بدون ترخيص وتقوم بإشغال الطريق العام مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، إلى جانب رفع أكثر من 2000 حالة إشغال ما بين كراسي وترابيزت وشاشات عرض ومكبرات صوت ومصادرة المضبوطات وإيداعها بمخزن الحي، وتم فتح الشارع أمام حركة المارة والسيارات دون أي معوقات مع تمركز لدوريات العمل من أجهزة المحافظة.
وشدد اللواء أحمد راشد على ضرورة المتابعة الميدانية لتحقيق الانضباط بالشارع وعدم عودة التعديات مجددا.
وكلف المحافظ بالعمل علي حل كافة الشكاوي التي تواجه المواطنين مع تكثيف الحملات الميدانية على مدار اليوم وعدم السماح بالمخالفات من قبل المنشآت التجارية والمحال العامة.
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