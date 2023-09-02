شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 200 طن زيت طعام و9562 طن ذرة و11500 طن قمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 6 سفن، بينما غادر 13 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20256 طنا تشمل : 4149 طن رمل و 8947 طن يوريا و 7160 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36051 طن تشمل : 3000 طن نواتج تقطير و 1325 طن خردة و 200 طن زيت طعام و 10464 طن حديد و 9562 طن ذرة و 11500 طن قمح .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 815 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 118 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3176 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 62556 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 202088 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2367 شاحنة.