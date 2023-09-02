قطاع التنمية الأسقفي ينظم قافلة لمحو الأمية بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار

وتضمن اليوم تسليم عشرة شهادات واستكتاب لسبع سيدات وامتحان لتسعة عشر مستفيد من الرجال و السيدات، بحضور سعيد عبد التواب المحمدي مدير إدارة الهرم لتعليم الكبار وشعبان متولي رئيس لجنة الاستكتاب وشريف عبد الرحمن مدير إدارة بولاق.

محمد يوسف

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