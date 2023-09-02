شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للشئون الإسلامية" يعلن تفاصيل المؤتمر الدولى الـ34 برعاية الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اجتماعًا بلجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم السبت 2/ 9/ 2023م بحضور كل من: أ.د/ سامى الشريف عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية ورئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والمخرج الكبير محمد شكرى أبو عميرة رئيس التليفزيون المصرى سابقًا، و محمد الأبنودى رئيس تحرير عقيدتي، و أحمد عطية صالح رئيس تحرير اللواء الإسلامي، ود/ حسن على سليمان رئيس إذاعة القرآن الكريم سابقًا، والأستاذ/ فريد إبراهيم رئيس القسم الدينى ونائب رئيس التحرير بجريدة الجمهورية، والدكتور/ حسن مدنى، و مجاهد خلف نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية سابقًا، وصبحى مجاهد الكاتب الصحفى بجريدة روز اليوسف، و حامد محمد حامد مدير تحرير جريدة الأهرام المسائي، مجدى أمين بالتليفزيون المصري، والدكتور أحمد القاضى كبير مذيعين بإذاعة القرآن الكريم، و خالد سعد قطب كبير مذيعين بالتليفزيون المصري، وعبد العزيز عمران رئيس البرامج الدينية السابق بالتلفزيون المصري.

ويأتى ذلك في ضوء الاستعداد للمؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف الذي سيعقد في الفترة من (9 - 10) سبتمبر 2023م تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية (حفظه الله)، بعنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"،

وخلال الاجتماع وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) على تفضله برعاية المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف الذي سيعقد في الفترة من (9 - 10) سبتمبر 2023م بإذن الله تعالى تحت عنوان: "الفضاء الإلكترونى والوسائل العصرية للخطاب الدينى، بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، مؤكدًا أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا المؤتمر دعم كبير للفكر الوسطي على المستوى الدولي.

وأكد وزير الأوقاف أن الذكاء الاصطناعي ضرورة ولا بد من توظيفه في كل ما يحمل الخير ويحقق النفع للإنسانية جمعاء، وهو جزء هام من مستقبل صناعة الأمم، ويناقش العديد من الرؤى الإعلامية.

جدير بالذكر أن مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الرابع والثلاثين يتناول المحاور التالية:

1- الفضاء الإلكتروني ضرورة العصر.

2- الوسائل غير التقليدية وأثرها في تناول الخطاب الديني.

3- الفتوى الإلكترونية.

4- التحفيظ والتدريس عن بعد.

5- الاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني، وتصحيح المسار.

6- الاستخدام غير الرشيد للوسائل العصرية في المجال الدعوي، وتصحيح المسار.

وأكد الدكتور سامي الشريف عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية ورئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن الأوقاف المصرية سباقة دائمًا في قضايا الحداثة والتجديد ، وإعداد الأئمة علميًّا ومهاريًّا وثقافيًّا يشهد تطورًا عظيمًا غير مسبوق بالأوقاف.