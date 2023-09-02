شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل الأنبا سوريال بمناسبة خدمته الجديدة محاضرا بالكلية الإكليريكية بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم السبت، الأسقف الأنبا سوريال، بمناسبة بدء خدمته الجديدة كأستاذ محاضر في الكلية الإكليريكية بولاية نيوجيرسي بأمريكا.

وخدم الأسقف الأنبا سوريال فى إيبارشية لوس أنجلوس السنوات الماضية برعاية مطرانها نيافة الأنبا سيرابيون. وتطرق الحديث حول دور نيافته في لجنة الإيمان والنظام بمجلس الكنائس العالمى (WCC)، وشكره قداسة البابا وتمنى له التوفيق في مسؤوليته الجديدة.

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